Avant de “chasser les dividendes”, voici ce qu’il faut savoir

“Les gens courent parfois après les dividendes, et ils ne comprennent pas les risques”, a déclaré le planificateur financier certifié Scott Bishop, directeur exécutif des solutions de gestion de patrimoine chez Avidian Wealth Solutions à Houston.

En savoir plus sur les finances personnelles : Comment l’inflation à chaud peut à la fois aider et nuire aux consommateurs Les travailleurs pourraient bénéficier d’augmentations de salaire moyennes de 4,1 % en 2023 Comment ajuster vos plans de travail pour les temps difficiles à venir

De 1973 à 2021, les entreprises versant des dividendes ont obtenu un rendement annuel total de 9,6 %, en moyenne, battant 8,2 % de l’indice S&P 500 et éclipsant le rendement de 4,79 % des non-payeurs de dividendes, selon une étude de 2022. Étude des Fonds Hartford .

“Les sociétés qui versent des dividendes auront généralement des niveaux de flux de trésorerie disponibles plus élevés”, a déclaré Dave Sekera, stratège en chef du marché américain chez Morningstar. Et ils peuvent être évalués plus modestement, a-t-il dit.

“Les deux ont certainement été attrayants pour les investisseurs cette année alors que nous voyons l’économie se ralentir, les taux d’intérêt augmenter et l’inflation toujours aussi forte”, a déclaré Sekera.

Les payeurs de dividendes ont tendance à être de grandes entreprises matures, produisant des produits et services encore nécessaires pendant une récession, a expliqué Kashif Ahmed, CFP et président d’American Private Wealth à Bedford, Massachusetts.