Avant d’acheter du dogecoin, considérez ces 3 choses

Vous pensez peut-être, et si la pièce a commencé comme une blague ou vous ne pouvez pas le prononcer? Il a grimpé à 60 cents de moins d’un cent il y a à peine un mois, et vous ne voulez pas manquer cette occasion.

La plupart des investisseurs peuvent expliquer ce qu’est une bulle: c’est ce qui se passe lorsque le prix d’un bien dépasse de loin sa valeur réelle.

Et ceux qui envisagent d’acheter du dogecoin savent probablement que le coût du jeton numérique, qui a augmenté de plus de 12 000% au cours de l’année, n’est pas soutenu par beaucoup plus que l’espoir que cela continuera à devenir de plus en plus cher.

Cette spéculation est, bien sûr, ce qui alimente une bulle.

Mais le fait de savoir que le dogecoin n’est pas réellement devenu un produit beaucoup plus précieux au cours de la dernière année n’empêchera probablement pas les gens d’essayer de profiter de la situation pour faire des bénéfices, disent les experts.

Les gens achètent des actifs même lorsqu’ils savent qu’ils sont surévalués, « parce qu’ils s’attendent à ce que les prix augmentent encore », a déclaré Bruce Mizrach, professeur d’économie à la Rutgers School of Arts and Sciences.

Et, a-t-il dit, «ils croient tous qu’ils peuvent sortir avant que la bulle ne s’écrase».

N’oubliez pas: c’est ce que tout le monde pense.

«Au moment où la plupart des investisseurs individuels se lancent dans un investissement en hausse, il est souvent trop tard», a déclaré Kent Baker, professeur de finance à l’American University.