Avant Covid, les enfants allaient à l’école et les adultes travaillaient. Maintenant, tout cela est facultatif et personne n’a compris comment le monde fonctionnerait.

L’étrangeté sismique des confinements liés au Covid peut sembler être une éternité, mais nous commençons tout juste à comprendre les conséquences.

Des choses bonnes, mauvaises, folles et étranges se produisent tout autour de nous.

Covid a déclenché une vague d’adultes travaillant à domicile et d’enfants abandonnant leurs cours Crédit : Getty

Pour commencer – et surtout – les enfants ne vont pas bien.

Les derniers chiffres sur les absences scolaires sont terribles.

Au cours de la dernière année scolaire, on estime que plus d’un cinquième des élèves en Angleterre étaient « constamment absents », soit au moins dix pour cent des séances scolaires.

Ensuite, il y a les enfants qui ont complètement arrêté d’aller à l’école.

Ma première réaction a été : « Allez les parents, ressaisissez-vous, pour l’amour du ciel ».

Mais lorsque j’ai fait un article sur ce sujet dans mon émission de radio, j’ai été stupéfait par la réponse – et pas seulement pendant que nous étions à l’antenne.

Pendant des jours, des amis, des amis d’amis et de parfaits inconnus ont continué à me contacter, presque pathétiquement reconnaissants d’entendre leurs cauchemars passer à l’antenne.

Leurs histoires étaient toutes les mêmes.

Des enfants en détresse refusent catégoriquement d’aller à l’école.

Des parents oscillant entre colère, sympathie, honte et désespoir.

Des écoles totalement mal équipées pour s’attaquer à ce problème.

Encore et encore.

Ce n’est pas un problème entièrement nouveau, mais il est bien pire.

Si vous considérez l’ordre naturel des choses comme une boule à neige, c’est comme si Covid l’avait violemment secoué.

Pendant un moment, nous ne pouvions plus voir à travers les flocons de neige.

« Des habitudes stupides dont nous ne pouvons pas nous débarrasser »

Puis, lentement, ils se sont dégagés.

Notre problème consiste maintenant à déterminer comment et où les pièces se sont déposées.

Tout semble assez calme en surface, mais en dessous se cache le chaos.

Autrefois, du lundi au vendredi, les enfants allaient à l’école et les adultes travaillaient.

C’est généralement comme ça que ça s’est passé.

Nous savions où nous en étions.

Mais maintenant, tout cela semble être devenu facultatif.

Peut-être que je travaillerai, peut-être que je ne le ferai pas.

Et si je travaille, je vous ferai savoir si je le ferai depuis chez moi.

Et je pense que je vais laisser de côté le vendredi si cela ne vous dérange pas, et un lundi sur deux.

Ne vous méprenez pas, certaines de ces choses ne sont peut-être pas entièrement mauvaises – l’équilibre travail-vie personnelle et tout ça – tant que les chiffres s’additionnent.

Mais je ne suis pas sûr que quiconque ait compris comment le monde allait fonctionner.

Même les chiens dans la rue savent qu’il y a un problème.

Et certains chiens dans la rue posent eux-mêmes un problème.

Les attaques de chiens se multiplient.

Les propriétaires désespérés et idiots sont à blâmer, mais un facteur majeur pourrait être que ces animaux ne sont pas socialisés correctement pendant le confinement.

Ces choses sont toutes de gros problèmes, mais il y a aussi d’innombrables irritations découlant des habitudes stupides que nous avons prises à cause de Covid et dont nous ne pouvons plus nous débarrasser.

L’un de ces désagréments est de faire la queue au bar des pubs.

Nous ne nous répartissons plus le long du bar pour essayer d’attirer l’attention d’un serveur.

Oh non, maintenant une file d’attente ordonnée se forme.

Tout ça c’est à propos de quoi?

Il y a ceux qui pensent que c’est une meilleure façon de procéder.

Ils ont tort.

Ce n’est pas britannique et doit être interdit.

Je veux juste revenir à ce que nous étions.

Prenez cette manie ! Respect, les garçons – vous l’avez toujours

TÔT, par un gris matin d’automne cette semaine, tout était calme à l’extérieur de la BBC.

Mais au détour d’un virage, on a découvert une touche de couleur bruyante sous la forme de centaines de personnes derrière des barrières de sécurité à l’extérieur des studios de Radio 2.

Il y avait quelque chose proche de l’hystérie lorsque Gary Barlow, Mark Owen et Howard Donald se sont arrêtés pour prendre quelques clichés avec les fans de Take That après leur apparition dans l’émission du petit-déjeuner de Zoe Ball. Crédit : Zuma Press / eyevine

Qui pourrait venir ? Tempête ? Taylor Swift?

Quelqu’un de tendance dont je n’ai jamais entendu parler ? Non.

C’était Take That, apparaissant dans l’émission du petit-déjeuner de Zoe Ball.

Il y avait quelque chose proche de l’hystérie lorsque Gary Barlow, Mark Owen et Howard Donald ont pris des photos avec les fans avant d’annoncer un nouveau single, un album et une tournée 2024.

Bon retour, les gars.

Un pour les amateurs d’art ?

SI vous êtes fan du travail de l’artiste de performance serbe Marina Abramovic, vous serez intéressé d’apprendre qu’une grande rétrospective de son art s’ouvre aujourd’hui à la Royal Academy.

Et même si vous n’avez jamais entendu parler d’elle, vous serez sûrement intéressé de savoir comment vous vous rendez physiquement dans l’exposition.

Vous avez toujours voulu passer devant des modèles nus pour échapper à une installation artistique ? Crédit : Rex

Il y a deux manières d’entrer.

L’un d’entre eux est tout simplement normal. Une porte ou autre.

Mais c’est la voie à suivre pour les lâches culturels.

L’accès principal est assez différent.

Deux personnes se font face de chaque côté d’une entrée étroite, le nez écarté d’environ un pied.

Et vous devez vous faufiler entre eux.

Et, oh oui, j’ai presque oublié : ils sont tous les deux complètement nus.

Hmm. Au début, j’ai cru qu’il s’agissait d’un gadget bon marché destiné à susciter l’intérêt pour l’exposition.

Mais loin de là.

C’est de la haute culture.

L’idée est que vous êtes contraint à une « confrontation entre la nudité et le genre, la sexualité, le désir ».

Oh, je vois, je comprends maintenant.

Un critique a déclaré que loin de prendre tout cela en compte, il était « trop préoccupé de ne pas leur piétiner les pieds ».

Je dois dire qu’il y a des parties de leur corps que je préférerais beaucoup plus toucher que leurs orteils.

Serais-je assez courageux pour me faufiler par cette entrée, ou me dégonfler et suivre la voie normale ?

Comme je suis un peu large, il faudrait que je passe de côté, auquel cas je ferais face à la femme ou au mec ?

Quoi qu’il en soit, où devrais-je chercher ? Dans leurs yeux ? Dois-je dire bonjour ? Vous vous amusez ? Comment avez-vous obtenu ce poste ?

Si je n’étais pas sûr d’avoir bien compris le sens artistique de tout cela, serais-je autorisé à revenir en arrière pour une autre tentative, peut-être face à l’autre côté ?

Sûrement pas.

Et qu’est-ce que ça doit être si vous êtes l’un des modèles, que le public vous effleure ?

Si l’idée de l’art est de vous faire réfléchir et de vous poser des questions approfondies, alors cette exposition a été un régal pour moi.

Et je n’y suis même pas allé. Encore.

S’effondrer

J’ÉTAIS dans une école primaire de Leicester en train de regarder du béton en ruine.

Les pinces, qui utilisaient déjà des salles de classe temporaires, avaient l’air incroyablement douces et vulnérables à la fois.

Je suis tombé sur ce livre en parcourant une école à Leicester

Dans la bibliothèque de l’école, je suis tombé sur un vieux livre d’images cartonné intitulé Papa est en prison.

Je n’arrivais pas à sortir ce livre de mon esprit – l’idée même d’enfants essayant de comprendre où se trouvait leur père.

Ou, Dieu nous en préserve, leur mère.

Car, comme me l’a dit un expert : « Quand c’est la maman qui est en prison, tout a tendance à s’effondrer. »

J’ai parlé à un organisme de bienfaisance appelé Children Heard And Seen.

On pense que plus d’enfants sont touchés par le fait que leurs parents sont en prison que par la rupture d’un mariage ou d’une relation.

Je pensais que cela semblait tiré par les cheveux jusqu’à ce que je recherche quelques chiffres.

Il s’avère qu’environ 200 000 enfants ont un parent en prison – ce qui est révélateur, c’est que personne ne connaît le chiffre exact.

Tant de chaos, de confusion et de honte.

Quelle que soit votre position morale sur le crime et la punition, nous pouvons convenir que rien de tout cela n’est la faute des enfants.

Il y a peu de soutien précieux pour eux.

Children Heard And Seen fait énormément de bon travail en essayant de rectifier cela.

rage au volant à 20 mph

Un trajet tôt le matin sur ce qui était autrefois un tronçon de route de 30 mph à l’ouest de Swansea.

Je serai précis : il s’agit de la route B4295 entre Penclawdd et Crofty, le long du nord de la péninsule de Gower.

Nouveau panneau routier de limitation de vitesse de 20 mph à Swansea, Pays de Galles du Sud Crédit : Rex

Sur la gauche se trouvent quelques maisons et un terrain de sport.

Sur la droite, au-delà d’une digue, s’étend le magnifique estuaire du Loughor.

Je le vois mieux que d’habitude car la limite de vitesse y est désormais descendue à 20 mph.

J’ai regardé dans mon rétroviseur et j’ai vu une demi-douzaine de voitures derrière moi, qui avançaient à la même vitesse.

Je jure que je pouvais voir le blanc des yeux des conducteurs, leurs dents grinçantes et la vapeur qui sortait de leurs oreilles.

Je n’aurais pas été surpris si l’un d’entre eux avait pris feu de colère et explosé en orbite à travers un toit ouvrant.

Je ne suis pas sûr que le gouvernement gallois sera capable de tenir le coup sur ce point.

Démarré par le sexisme

IL y a quelque chose de spécial à voir des champions de sports individuels participer à des épreuves par équipe.

Le golf nous donne quelques bons exemples.

La Solheim Cup de golf se joue ce week-end Crédit : AFP

La Solheim Cup, c’est ce week-end.

Espérons que les femmes européennes remporteront le trophée.

Et ce sera la Ryder Cup la semaine prochaine – un autre événement fabuleux et très disputé.

Allez l’Europe !

Donc, les deux sont d’excellentes compétitions, mais j’aimerais en voir deux ne faire qu’une.

Faisons-en un événement unique et mixte avec des hommes et des femmes jouant ensemble.

Sérieusement, pourquoi pas ?

Quatre balles mixtes ; mixte, euh, quatuor ?

OK, il va falloir trouver un mot différent mais, sérieusement, la politique de genre serait fascinante.

Vous pouvez parier que les femmes feraient l’essentiel du travail tandis que les hommes obtiendraient l’essentiel de la gloire.