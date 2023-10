Avant Bigg Boss 17, ce Top 5 des plus grosses trahisons de Bigg Boss a choqué les téléspectateurs

La nouvelle saison de Grand chef est juste au coin de la rue. En quelques jours, les fans de l’émission de télé-réalité la plus populaire Grand Patron 17pourront profiter et regarder de nouvelles célébrités en tant que candidats et Salman Khan revenant en tant qu’hôte. Des noms tels que Ankita Lokhande–Vicky Jain, Aishwarya Sharma-Neil Bhatt, Kirti Mehra et d’autres ont fait surface pour faire partie de Grand Patron 17. Ils divertiront tous les téléspectateurs. Mais avant le début de la saison, regardons quelques-unes des trahisons choquantes de l’histoire de Grand chef.

Bigg Boss Saison 4 : Le poignardage de Veena-Ashmit :

Le changement soudain de loyauté de Veena Malik au cours de la saison 4 a stupéfié tout le monde, en particulier Ashmit Patel, alors qu’elle formait de nouvelles alliances et se retournait contre son ancien partenaire.

Bigg Boss Saison 7 : La double croix Armaan-Tanishaa :

La trahison par Armaan Kohli de son supposé amour Tanishaa Mukerji en formant des alliances secrètes avec d’autres candidats a créé un fossé entre eux qui a conduit au chagrin.

Bigg Boss Saison 8 : La trahison Karishma-Gautam :

La trahison choquante de Karishma Tanna envers son ami Gautam Gulati lors d’une tâche, où elle a donné la priorité à ses propres intérêts plutôt qu’à leur alliance, a laissé les téléspectateurs incrédules. Il a fait la une des journaux de l’actualité du divertissement.

Bigg Boss Saison 10 : Le poignardage de Manu-Mona :

La trahison inattendue de Manu Punjabi envers son amie proche Mona Lisa lors d’une mission a laissé tout le monde stupéfait alors qu’il a choisi d’assurer sa propre position au détriment de leur amitié.

Bigg Boss Saison 11 : Le choc Hina-Priyank :

Hina Khan s’est sentie trahie par Priyank Sharma et vice versa. Les deux étaient des voleurs et ils continuent de l’être. Mais leur amitié a été mise à l’épreuve à plusieurs reprises à l’intérieur de la maison. Ils ont également eu des retombées qui ont choqué et bouleversé leurs fans.