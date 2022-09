Avant Bigg Boss 16, c’étaient les célébrités les plus drôles et les plus divertissantes

Ali Fazal et Richa Chadha sont sur le point de marcher dans l’allée après de nombreux va-et-vient, des retards répétés et de nombreuses spéculations médiatiques. La Fukrey le mariage du couple devrait enfin avoir lieu vers la fin fag de ce mois. Cela va enfin avoir lieu, après de nombreuses dates lancées par les fans du couple ainsi que par les médias. Richa Chadha et Ali Fazal étaient eux aussi confrontés à un dilemme quant à la date de leur mariage. Donc, pour tous ceux d’entre vous qui attendaient avec impatience une mise à jour minute sur le Richa Chadha Mariage d’Ali Fazalvoici le dernier sur leur carte d’invitation qui ne manquera pas de vous faire sourire.

Carte d’invitation et vidéo de vacances de Richa Chadha et Ali Fazal

Richa Chadha et Ali Fazal ont toujours été connus pour leurs choix de vie uniques et les facettes idiosyncrasiques de leurs personnalités et c’est là que réside leur attrait auprès de leurs fans. Mettant ces traits combinés au premier plan, le couple a maintenant abandonné sa carte d’invitation de mariage, qui reflète leurs personnalités à plus d’un titre, c’est excentrique, unique, cool, nostalgique et tellement différent. Découvrez-le ci-dessous…

Si leur carte d’invitation de mariage est si unique et amusante, imaginez à quoi ressemblerait le mariage réel. Le couple a demandé à leur ami Puneet Gupta, fondateur de Puneet Gupta Invitations de le concevoir, qui a déclaré en exclusivité à BollywoodLife : “Ali et Richa forment un couple charmant et ludique et, par conséquent, nous voulions concevoir quelque chose qui reflète leurs personnalités terrestres et amusantes. Et il n’y a pas de meilleure façon de les représenter qu’une affiche vintage de style Bollywood.”

Date et lieu du mariage d’Ali Fazal et Richa Chadha

Le mariage du charmant couple Fukrey, Ali Fazal et Richa Chadha, devrait avoir lieu à Mumbai, dans ce qui devrait être une affaire intime, à laquelle ne devraient assister que la famille proche et quelques amis sélectionnés, alors que les deux grands les réceptions à Delhi et à Mumbai les 2 et 7 octobre ainsi que les autres événements de célébration devraient être honorés par plusieurs célébrités de Bollywood et d’autres domaines.