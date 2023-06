Avant Balogun, qui était le dernier buteur régulier de l’USMNT ?

Folarin Balogun apporte l’expertise d’un vrai buteur à l’USMNT. Sa nature mortelle devant le but est exactement ce dont les États-Unis ont besoin. Même avant de frapper un ballon pour l’équipe nationale, on peut dire sans risque de se tromper qu’il sera probablement le premier vrai buteur de l’USMNT que nous ayons eu depuis très longtemps. Balogun devrait faire ses débuts contre le Mexique le jeudi 15 juillet dans la Concacaf Nations League. Mais combien de temps s’est-il écoulé depuis le dernier ?

Dernièrement, le seul point faible de l’équipe USMNT a été en tête. Sur les ailes, Timothy Weah, Gio Reyna et Christian Pulisic font preuve de créativité. Pendant ce temps, Yunus Musah, Tyler Adams et Weston McKennie assurent le rythme de travail au milieu de terrain.

En regardant le haut du terrain, cela a été un éventail de choix approximatif et incohérent. Les problèmes de blessures de Jordan Morris ont mis fin à ce qui aurait pu être une belle carrière internationale. Josh Sargent est encore jeune malgré le fait qu’il ait obtenu sa première convocation en 2017. Ricardo Pepi et Jesús Ferreira sont encore jeunes aussi. Chacun a montré, peut-être de manière incohérente, qu’il pouvait marquer des buts.

Oui, Folarin Balogun est jeune. Il marque des buts dans une grande ligue européenne. Mieux encore, il a une voie claire pour jouer à un niveau d’élite encore plus élevé dans un avenir proche. Il est prêté à Reims et ses 20 buts sont à égalité au quatrième rang de la Ligue 1. Pourtant, son club parent est Arsenal, un club qui a une décision à prendre sur le fait qu’il craque ou non son équipe. Milan, RB Leipzig et Marseille ne sont que quelques-uns des clubs intéressés par Balogun. Le joueur de 21 ans peut continuer à se développer partout où il va.

C’est essentiel pour l’USMNT car, avant Balogun, il lui manquait un vrai buteur.

Le meilleur buteur de l’histoire de l’USMNT

Il est facile de ne regarder que les buts et de voir qui serait le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe. Cela indiquerait Landon Donovan ou Clint Dempsey. À juste titre, les deux sont à égalité au sommet avec 57 buts en jeu international. Dempsey et Donovan ont tous deux joué un rôle déterminant dans les équipes de l’USMNT des années auparavant. Pourtant, ni l’un ni l’autre n’était un attaquant pur et dur. Par exemple, lors de la Coupe du monde 2010, Dempsey et Donovan ont commencé chacun des quatre matchs sur les ailes. Jozy Altidore a commencé chaque match dans le rôle d’attaquant aux côtés de Robbie Findley ou Herculez Gomez.

Buts de l’USMNT depuis la Coupe du monde 2010

Clint Dempsey 37 Jozy Altidore 31 Christian Pulišić 23 Landon Donovan 12 Gyasi Zardes 12 Bobby Bois 11 Chris Wondolowski dix Jordan Morris dix

Alors, qu’en est-il d’un vrai attaquant comme Folarin Balogun ?

Jozy Altidore

L’homme qui a commencé quatre de ces matchs se classe troisième dans la liste des meilleurs buteurs de l’USMNT. Même si l’attaquant de 33 ans n’a plus marqué depuis 2019 pour l’équipe nationale, il a empoché 42 buts dans sa carrière à l’USMNT. Alors qu’Altidore a trouvé la majeure partie du succès de son club avec le Toronto FC, il a été l’un des principaux joueurs à passer un temps prolongé en Europe. Une grande partie de cela est venue avec AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Trente-neuf buts en 67 matches de championnat lui ont valu un transfert à Sunderland en Premier League. Cependant, Altidore n’a pas bien réussi en Angleterre, marquant une seule fois en 42 matches de championnat avec Sunderland.

Altidore n’a jamais eu le plus grand impact sur les matchs importants. Dix-huit de ses 42 buts ont été marqués lors de matches amicaux internationaux. Cependant, il a également empoché 18 lors des qualifications pour la Coupe du monde. Les faits saillants de cela ont été un tour du chapeau contre Trinité-et-Tobago avant la Coupe du monde 2010. En outre, Altidore a la distinction de marquer ce qui est devenu le but gagnant lors d’une victoire 2-0 contre l’Espagne lors de la Coupe des Confédérations en 2009.

Brian McBride

Brian McBride est un pionnier des talents américains en Europe. Son passage à Fulham est un bon souvenir non seulement pour les fans de football américains, mais aussi pour les fans de Fulham. McBride a joué plus de 10 000 minutes avec Fulham et il a marqué 40 buts pendant cette période. Pourtant, l’Américain a passé la plupart de son temps aux États-Unis avec le Columbus Crew. Il a inscrit 117 buts avec Columbus.

Sur le plan international, McBride a marqué 30 buts lors de ses 95 apparitions avec l’USMNT dans les années 1990 et au début des années 2000. Alors qu’Altidore marquait facilement dans les matches amicaux internationaux, McBride a fait la plupart de ses dégâts dans les compétitions officielles. Cela comprend 10 buts en qualifications pour la Coupe du monde, huit buts en jeu pour la Gold Cup et trois en action pour la Coupe du monde. Deux de ces buts à la Coupe du monde prévoient d’être des buts gagnants contre le Portugal et le Mexique en 2002.

Eric Wynalda

Au début de sa carrière internationale, McBride était assis derrière Eric Wynalda dans l’ordre hiérarchique. Eric Wynalda a joué un rôle extrêmement important dans la croissance du football américain dans les années 1990. Agissant en tant qu’attaquant partant de l’USMNT lors des Coupes du monde de 1990 et 1994, Wynalda avait un record de buts formidable à l’échelle internationale. Trois de ses 34 buts sont survenus lors de la Copa America de 1995 alors que les États-Unis atteignaient les demi-finales. Il a également marqué un célèbre coup franc lors de l’ouverture de la Coupe du monde 1994 contre la Suisse à Detroit.

Wynalda a fait partie des équipes américaines pendant une décennie. Pendant cette période, Wynalda a joué un rôle dans l’une des deux troisièmes places de la Coupe des Confédérations. Pour être juste, cependant, ce n’était qu’une compétition à quatre équipes à l’époque. Mais, Wynalda a marqué un but contre la Côte d’Ivoire. Il a marqué au moins un but dans chaque tournoi de la Gold Cup dans les années 1990 et en 2000. Le point culminant a été quatre buts en quatre matchs lors de la Gold Cup 1996.

Wynalda a écrit sur le potentiel de Balogun pour rejoindre ces joueurs en tant que grands attaquants de l’USMNT en Le gardien. Ce potentiel est si fort, écrit Wynalda, que Balogun pourrait mener la ligne pour un candidat à la Coupe du monde. Wynalda n’a échappé qu’une seule fois à la phase de groupes, mais Balogun pourrait faire la différence à grande échelle pour l’USMNT en tant que buteur.