Avant Ayalaan de Sivakarthikeyan, regardez ces 10 meilleurs films extraterrestres sur OTT

Gadar 2 actrice Ameesha Patel a parlé de Anil Sharma et le travail de production sur le Déol ensoleillé film vedette. Gadar 2 a frappé de l’argent et refusé de sortir des salles même après plus de 50 jours. Outre la magie du box-office qui Gadar 2 a créé, Ameesha Patel a fait la une des journaux pour ses déclarations virales choquantes. Et maintenant, la vraie raison derrière la diatribe d’Ameesha contre Anil Sharma a été révélée.

Gadar 2: Est-ce pour cela qu’Ameesha Patel se déchaîne contre Anil Sharma ?

Si l’on en croit les informations, Ameesha Patel a une raison de parler d’Anil Sharma, de sa maison de production et également de son fils, Utkarsh, dans les médias. Un rapport du Times Now affirme qu’Ameesha Patel n’était pas satisfaite de la durée de son rôle dans Gadar 2. Et elle a exprimé ses pensées au cinéaste mais Sharma n’a pas écouté ses inquiétudes. Ameesha aurait dit à Anil Sharma qu’elle souhaitait rejoindre Sunny Deol dans son voyage au Pakistan et tuer également le méchant.

Le rapport affirme que le réalisateur a été choqué en écoutant la suggestion d’Ameesha. Il réussit d’une manière ou d’une autre à ignorer ses demandes. Ameesha a estimé que son personnage, Sakina, méritait plus de séquences dans le film et a fait part de ses inquiétudes au réalisateur. Anil n’était pas d’accord avec elle. Il est resté fidèle au scénario et lui a dit qu’il n’y apporterait aucune modification. Eh bien, cela a vraiment joué en sa faveur parce que Gadar 2 occupe actuellement la deuxième place sur la liste des films les plus rentables.

Regardez cette vidéo de Gadar 2 coup de succès ici :

Le discours d’Ameesha Patel contre Gadar 2 réalisateur Anil Sharma

Tout a commencé quand Ameesha Patel a parlé de Simrat Kaur et a réagi aux tweets sur les photos et vidéos louches de l’actrice qui sont devenues virales. Ameesha a ensuite fait de graves allégations contre Anil Sharma Productions, alléguant une mauvaise gestion. L’actrice a affirmé avoir laissé des techniciens et des équipes bloqués pendant les tournages et a également évoqué des cas de non-paiement des cotisations. Ameesha a affirmé que Zee Studios devait intervenir pour résoudre le problème. Cependant, quelques membres de l’équipe de production ont interpellé l’actrice et déclaré que toutes ses affirmations étaient fausses.

Ameesha Patel a également apparemment critiqué la carrière d’Utkarsh Sharma en disant qu’Anil voulait pousser la carrière de son fils avec le film, mais Tara Singh et Sakina ont volé la vedette. Utkarsh a apparemment riposté sous les projecteurs, mais espérait que l’actrice avait été mal citée. Eh bien, c’est quelque chose ! Voyons comment Ameesha réagit à ces rapports.