L’Espagnol Carlos Alcaraz est devenu le premier joueur non nommé Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Andy Murray depuis 2002 à remporter le titre du simple masculin lors d’un championnat de Wimbledon dimanche lors d’une finale captivante.

Le joueur de 20 ans a mis fin à la série de quatre titres successifs de Djokovic à Wimbledon en remportant un affrontement épique en cinq sets qui a duré quatre heures et 42 minutes sur le court central.

Alcaraz dit qu’il a réalisé son rêve d’enfant, le qualifiant de moment le plus heureux de sa vie. « C’est un rêve. J’ai 20 ans. Je n’ai pas vécu beaucoup de moments comme celui-ci. Faire l’histoire comme je l’ai fait aujourd’hui, c’est le moment le plus heureux de ma vie », a déclaré Alcaraz dimanche.

Le monde non. Le n ° 1 mondial affirme que sa victoire pourrait être le début d’un changement de garde dans l’épreuve du simple masculin qui a été dominée pendant près de deux décennies par les quatre grands.

« Battre Novak à son meilleur sur cette scène, entrer dans l’histoire, être le gars qui le bat après 10 ans sans défaite sur ce terrain est incroyable pour moi. C’est super pour la nouvelle génération de me voir le battre et de leur faire croire qu’ils sont capables de le faire aussi. C’est super pour moi, et pour les jeunes joueurs aussi », a-t-il déclaré.

« Battre Novak, gagner Wimbledon est quelque chose dont je rêvais depuis que j’ai commencé à jouer au tennis », a-t-il ajouté.

Alcaraz a été détruit dans le premier set avant d’égaliser dans un deuxième set âprement disputé et de finalement remporter le concours 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

« Probablement avant aujourd’hui, je ne pense pas que j’étais prêt à battre Djokovic en cinq sets dans un match épique comme celui-ci, pour rester bon physiquement et mentalement contre une légende comme Djokovic. Je me souviendrai de ce moment dans d’autres tournois du Grand Chelem et je pense que je suis prêt à jouer cinq sets contre lui. Cela m’a probablement un peu fait changer d’avis », a-t-il déclaré.

Alcaraz avait affronté Djokovic en demi-finale de Roland-Garros 2023 et sa performance a été affectée par des crampes liées au stress.

« Je suis un joueur tellement différent depuis Roland-Garros. J’ai beaucoup grandi. J’ai tiré des leçons de ce match. Je me suis préparé un peu différemment mentalement », a-t-il déclaré.

« J’ai mieux géré les nerfs qu’à Roland-Garros. Je me suis battu jusqu’au dernier bal. C’était un long match. La partie mentale m’a permis d’y rester cinq sets. Si j’avais perdu le deuxième set, je n’aurais probablement pas pu remporter le trophée, j’aurais probablement perdu en deux sets. Cela m’a donné beaucoup de motivation », a-t-il ajouté.

Djokovic a admis qu’Alcaraz avait eu le dessus sur lui, Federer et Nadal.

« C’est fou que Novak dise ça. Mais je me considère comme un joueur vraiment complet. J’ai les coups, la force physique, la force mentale. Il a probablement raison. Mais je ne veux pas y penser. Je suis le Carlos Alcaraz à part entière, disons », a déclaré Alcaraz.