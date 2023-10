Avant Ankita Lokhande dans Bigg Boss 17, VOICI étaient les candidats les mieux payés de l’émission Salman Khan.

Farah Khan, Chunky Panday et un groupe de célébrités ont assisté avec style à la fête d’anniversaire d’Avinash Gowariker. L’événement était une affaire glamour, avec le who’s who de Bollywood sortant dans ses plus beaux ensembles. Des robes éblouissantes aux costumes élégants, les invités ont apporté leur A-game pour célébrer la journée spéciale du célèbre photographe. La soirée a été remplie de rires, de musique et de vœux sincères alors que tout le monde s’est réuni pour porter un toast au succès et au talent d’Avinash. Ce fut une soirée inoubliable, capturant l’essence du faste et du glamour pour lesquels Bollywood est connu.