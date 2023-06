Avant Adipurush et Gadar 2, voici des films d’époque à voir sur OTT

Khatron Ke Khiladi 13 est l’une des émissions de télé-réalité les plus bourdonnantes du pays. Rohit Shetty est à Cape Town, en Afrique du Sud, avec environ 13 célébrités, dont Shiv Thakare, Anjum Fakih, Aishwarya Sharma et plus. La saison 13 de Fear Factor est l’une des saisons les plus attendues et a également une grande sélection de concurrents. Il y a eu beaucoup de mises à jour de Khatron Ke Khiladi 13 chaque jour. Des bagarres aux nouveaux liens qui se forment sur le programme extérieur. Et maintenant, il y a une autre mise à jour sur le spectacle. Divyanka Tripathi et Hina Khan sont susceptibles d’être vus dans l’émission.

Divyanka Tripathi et Hina Khan rejoindront les concurrents de Khatron Ke Khiladi 13

Selon la dernière mise à jour d’un portail d’informations sur le divertissement en ligne, les anciennes concurrentes de Khatron Ke Khiladi, Hina Khan et Divyanka Tripathi, rejoindront les célébrités de Khatron Ke Khiladi 13. Oui, vous avez bien lu. Un rapport dans ETimes indique que les magnifiques beautés ont de nouveau été approchées par les créateurs de Khatron Ke Khiladi. Divyanka et Hina ont reçu un appel il y a quelques jours. Cependant, ils n’ont pas encore donné leur accord. Reste à savoir si Hina et Divyanka s’envoleront pour Cape Town.

Consultez la dernière publication Instagram de Divyanka Tripathi ici :

Il n’y a pas non plus de confirmation si les dames ont été approchées pour rejoindre l’émission en tant que candidates ou simplement en tant qu’invitées. Divyanka Tripathi Dahiya était l’une des plus fortes concurrentes de Khatron Ke Khiladi 11. Elle a remporté le titre de concurrente de Dhaakad dans l’émission. Elle a été la première dauphine de la saison. D’autre part, Hina Khan a participé à Hina a été la première finaliste de la saison 8.

Consultez la dernière publication Instagram de Hina Khan ici:

Liste des concurrents de Khatron Ke Khiladi 13

Outre Shiv Thakare, Anjum Fakih et Aishwarya Sharma, les autres candidats célèbres de Khatron Ke Khiladi 13 incluent Archana Gautam, Sheezan Mohammad, Rohit Roy, Soundous Moufakir, Arjit Taneja et plus encore. Récemment, la rumeur disait qu’Anjum avait été éliminé. Il y a eu des rapports selon lesquels l’actrice serait de retour en tant que candidate à la wild card. Il a été récemment rapporté qu’Archana et Shiv avaient une énorme confrontation sur le plateau. Il a été dit que Shiv a réduit Arcana aux larmes. Dans un autre rapport, il a été dit que Rohit Roy a été blessé et serait probablement de retour, mais il semble que l’acteur donne du fil à retordre aux autres concurrents de Khatron Ke Khiladi 13.