Avant Adipurush, ces 10 meilleurs films avaient une ouverture au box-office à succès

Shah Rukh Khan est l’une des célébrités les plus aimées de l’industrie cinématographique indienne. Il a un énorme fan qui suit et les femmes, en particulier, ne peuvent tout simplement pas arrêter de l’adorer. Shah Rukh Khan a une énorme fan féminine à travers le monde. La superstar est à Dubaï, semble-t-il. L’acteur, selon les rapports, assistait à un événement à Dubaï lorsqu’il était envahi par ses fans. L’une des fans féminines a embrassé Shah Rukh sur la joue et cela a terriblement bouleversé ses fans.

Les fans de Shah Rukh Khan s’en prennent à une fan

Une vidéo de Shah Rukh Khan devient virale dans l’actualité du divertissement. La superstar est connue pour être très amicale avec ses fans. Il est également très respectueux envers ses fans. Cependant, parfois, les fans dans l’excitation et le frisson franchissent leurs limites, ce que les autres fans trouvent très irrespectueux. Dans la vidéo qui devient virale, on voit Shah Rukh Khan entrer dans la salle. Pooja Dadlani, son manager et confident est vu à ses côtés. Il y a aussi des gardes du corps tal autour de Shah Rukh. Cependant, la superstar elle-même salue certains de ses fans.

Et sur le coup, une fan arrive et attrape Shah Rukh Khan par le cou, avec un peu de force et dépose un baiser sur ses joues capitonnées. La star de Jawan accepte poliment le geste avec un sourire. La femme, étourdie, s’éloigne alors que d’autres fans commencent à se presser Shah Rukh Khan pour des selfies. L’acteur semble visiblement ému après l’incident.

Regardez la vidéo de Shah Rukh Khan embrassé par une fan ici :

Shah Rukh Khan embrassé (avec force ?) par une fan par u/humanbeing3333 dans BollyBlindsNGossip

Les fans de Shah Rukh Khan reprochent à la femme d’avoir embrassé la star de Dunki sans sa permission

Shah Rukh Khan est la plus grande superstar du pays. Et ses fans sont également très territoriaux. Dès que la vidéo a fait surface en ligne, ils ont critiqué la femme. Ils se sont demandé si les rôles étaient inversés, est-ce que cela passerait par hasard dans l’histoire ? C’est à peu près ça ! Les fans discutent de l’espace personnel et du consentement dans la section des commentaires de la publication Reddit partagée par l’utilisateur. Découvrez les commentaires ici:

Pendant ce temps, côté travail, Shah Rukh Khan a Dunki avec Taapsee Pannu de Rajkummar Hirani. Il a également sorti Jawan d’Atlee en septembre. Le film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi.