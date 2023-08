Avant Abhishek Bachchan dans Ghoomer, CES 10 acteurs ont joué des coachs inspirants dans les films de Bollywood

Groomer mettant en vedette Abhishek Bachchan et Saïyami Kher est arrivé dans les salles aujourd’hui. Le film a reçu des critiques positives de tous les coins. Le film est réalisé par R Balki. C’est un drame sportif qui tourne autour d’une joueuse de cricket en herbe nommée Anina. Elle veut jouer pour l’équipe indienne pour le cricket international. Cependant, en raison d’un incident tragique, elle perd un bras. Vient ensuite Padam Singh, une ancienne joueuse de cricket, qui la pousse à réaliser ses rêves malgré sa paralysie. Le film a impressionné tout le monde et les gens ne font que lui donner un coup de pouce. Mais malheureusement, le film est devenu la proie du piratage.

Groomer fuite en ligne

Selon les rapports, Groomer a maintenant fui en ligne. C’est quelques heures après sa sortie en salles. Selon un rapport de India.com, le film a été divulgué sur des sites notoires sur Tamilrockers, Movierulz et d’autres sites torrent. Il est également disponible sur Telegram. Le film est téléchargeable en qualité HD. Il reste à voir comment les chiffres du box-office du film seraient touchés à cause de cette fuite. Groomer fait déjà face à une concurrence féroce de la part de Sunny Deol et Ameesha Patel Gadar 2 et le film d’Akshay Kumar OMG 2. Les films sortis le 11 août et depuis lors, les films ont pris d’assaut le box-office. Gadar 2 en particulier s’est avéré être un énorme blockbuster avec ses chiffres franchissant déjà la barre des 250 crores de roupies au box-office indien en une semaine. Le film d’Akshay Kumar qui met également en vedette Pankaj Tripathi et Yami Gautam est maintenant proche de la marque de Rs 100 crore. Au cours du week-end, il reste à voir combien ces films rapportent et où en est Ghoomer d’Abhishek Bachchan. Les critiques positives et le bouche-à-oreille devraient donner un coup de pouce nécessaire à Ghoomer qui met également en vedette Amitabh Bachchan.

Le piratage est une infraction pénale

Le piratage est une infraction pénale en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957. Les films souffrent massivement des fuites en ligne. Nous exhortons sincèrement les fans et les lecteurs à regarder les films dans les salles pour honorer le travail acharné de tous ceux qui sont associés aux films. Il faut un village pour faire un film car pas seulement les réalisateurs et les acteurs, tout le monde, y compris les cascadeurs, pour repérer les garçons travaillent dur pour faire un film.