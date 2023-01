Avani Prashanth termine sixième dans des conditions venteuses difficiles à Melbourne

Le golfeur indien Avani Prashanth a terminé sixième à égalité dans le prestigieux tournoi Australia Master of the Amateurs.

L’adolescent Avani a terminé la semaine avec une ronde de 2 sur 75 au difficile Par 73 Southern Golf Club, l’un des plus beaux parcours de la célèbre ceinture de sable de Melbourne.

Elle a totalisé 5 sur 297 et était sixième à égalité avec deux autres, Eunseo Choi de Nouvelle-Zélande et Kate McFarlane d’Australie.

La Japonaise Yuna Araki, qui a mené la majeure partie du tournoi, a tiré 2 sous 71 dans des conditions extrêmement difficiles au milieu de vents tourbillonnants le dernier jour pour terminer la semaine à 12 sous et six coups devant sa compatriote japonaise Mamika Shinchi (71), qui était six moins de 286 pour quatre tours.

La seule autre joueuse avec un total sous la normale était Fiona Xu, qui malgré un dernier tour de 76 a terminé troisième à 1-moins de 291.

Avani, qui était à égalité au huitième rang après trois tours, avait deux sous dans les neuf premiers, et semblait prêt pour une excellente finition. Cependant, quatre bogeys les 10, 12, 14 et 16 l’ont repoussée et elle a terminé à 2 sur 75 et a terminé sixième.

L’Australian Master of the Amateurs est un championnat de jeu de médailles de 72 trous et est récemment devenu l’un des championnats d’élite du golf amateur.

