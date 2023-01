Avancées, nouvelles et tendances actuelles

Si vous perdez espoir ou sentez que votre qualité de vie se détériore, cela peut avoir un effet négatif sur votre santé émotionnelle et physique. Cela peut entraîner un manque d’exercice et des niveaux élevés de stress, ce qui peut nuire à votre processus de traitement et à ses résultats.

Pour vous aider, je vous recommande de trouver un groupe de soutien dans votre région. Il y en a de plus en plus dans tout le pays. Si vous ne pouvez pas en trouver un localement, il existe de nombreuses communautés en ligne prêtes à vous aider et à vous fournir des ressources pendant votre processus de traitement.

C’est aussi une bonne idée de faire de l’exercice, de bien manger et d’essayer de vivre votre vie normalement. Cela contribue à la positivité et au bonheur général, ce qui peut éviter le stress et la dépression. Une attitude positive et une attitude positive contribuent grandement à l’obtention d’un meilleur résultat.