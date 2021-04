L’ancienne AMERICAN Idol, Avalon Young, a révélé qu’elle luttait contre un cancer du cerveau et qu’elle se préparait à subir sa deuxième intervention chirurgicale.

Le joueur de 26 ans a participé à la saison 15 du concours de chant et a terminé dans le Top 8.

Instagram / Avalon Young

La star d’American Idol, Avalon Young, lutte actuellement contre le cancer du cerveau[/caption]

Avalon a révélé qu’elle «avait vraiment du mal» à savoir comment informer les fans du diagnostic, mais elle a décidé de le faire dans un post Instagram à la fin du mois de février.

La native de San Diego a déclaré qu’elle avait commencé à avoir des «crises partielles simples» en novembre et qu’après divers tests et analyses, une IRM a montré qu’elle avait une [her] lobe frontal gauche. »

UNE Page GoFundMe a été mis en place pour aider Avalon à couvrir certains de ses frais médicaux, ainsi que pour informer ses amis, sa famille et ses fans de sa bataille contre le cancer.

le Idole américaine star a jusqu’à présent amassé plus de 36 000 $ sur son objectif de 100 000 $.

Youtube / American Idol

Le chanteur, qui a atteint le Top 8 de la saison 15, a mis en place un GoFundMe pour aider à payer les frais médicaux[/caption]

Début mars, Avalon a partagé une photo de sa tête rasée, révélant qu’elle l’avait fait juste avant de subir sa première intervention chirurgicale – une opération de 16 heures pour enlever la tumeur, qui était de la «taille d’une pêche».

Selon le GoFundMe, la chirurgie n’a été que partiellement réussie et une autre serait nécessaire.

«Bien que les chirurgiens aient enlevé la majorité de la tumeur, ils estiment qu’une deuxième chirurgie immédiate est nécessaire, suivie de semaines de radiothérapie et de chimiothérapie», a partagé la page de mise à jour.

Mercredi, l’organisateur de la collecte de fonds a annoncé que la deuxième chirurgie d’Avalon était prévue pour le 27 mai.

Instagram / Avalon Young

Elle s’est rasé la tête avant sa première opération, et elle se prépare maintenant à subir une deuxième opération le mois prochain[/caption]

« Notre médecin rencontre le Tumor Board à l’UCSD vendredi pour confirmer la meilleure méthode chirurgicale pour la procédure à venir », indique la mise à jour.

«Il a suggéré la chirurgie au laser pour enlever une plus grande partie de la tumeur restante, située dans deux sections différentes de son cerveau. La radiothérapie et la chimiothérapie suivront. »

Dans le message original d’Avalon révélant son diagnostic, elle a dit aux fans que tout cela «ne changerait rien à moi ou à la musique en aucune façon», et elle continue avec cela et publie une nouvelle chanson vendredi.





Elle a terminé un EP, et la première chanson qui en est issue s’appelle She Don’t.

En plus de publier la pochette colorée du single sur son Instagram, la jeune femme de 26 ans a déclaré: «WOWWWWW. c’est le SEUL de mon nouveau PROJET.

«J’aime tout le monde dans mon équipe et la façon dont ils ont travaillé si dur et montré tant d’amour tout au long de ce processus. OBTENIR SIKED. J’AI VRAIMENT FINI UN EP. «