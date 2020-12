Il faut rappeler aux gens qu’avaler des désinfectants pour les mains à base d’alcool pourrait tuer, a averti un expert.

Éjecter les gels sur les mains est maintenant une activité presque quotidienne pour des millions de personnes, et ils sont devenus une vue courante dans les écoles, les supermarchés et les bureaux.

Mais maintenant, un chercheur de l’Université d’Oxford a sonné l’alarme et a exhorté les parents à les garder hors de portée des enfants et des personnes souffrant de démence et de problèmes de santé mentale.

Selon le National Poisons Information Service, les intoxications causées par les désinfectants pour les mains à base d’alcool ont presque triplé cette année au Royaume-Uni.

Il y en avait 155 entre janvier et septembre 2019, mais ce chiffre est passé à 398 cette année en grande partie à cause de la pandémie de Covid.

Georgia Richards, qui prépare un doctorat en épidémiologie au Centre for Evidence-Based Medicine d’Oxford, a souligné deux décès évitables chez des personnes ayant avalé un désinfectant pour les mains.

Elle a publié des détails sur les cas – survenus en Angleterre avant la pandémie – dans le British Medical Journal Evidence Based Medicine, pour mettre en évidence le risque qu’ils présentent pour le public.

Les désinfectants pour les mains à base d’alcool sont des gels, des liquides ou des mousses contenant au moins 60% d’alcool ou d’éthanol.

Les États-Unis ont signalé 15 intoxications et quatre décès dus à l’ingestion de désinfectants pour les mains fabriqués avec du méthanol au lieu de l’éthanol pendant la pandémie.

Le graphique ci-dessus montre le nombre d’empoisonnements par des désinfectants pour les mains à base d’alcool signalés au Royaume-Uni entre 2019 et 2020. Ils ont augmenté de près de trois fois cette année, les liquides étant devenus largement disponibles en raison de la pandémie.

Mme Richards a déclaré dans son rapport: « Les désinfectants pour les mains à base d’alcool, s’ils sont ingérés, peuvent avoir des effets toxiques et même être mortels.

«Le volume de ces produits que l’on trouve maintenant autour des maisons, des hôpitaux, des écoles, des lieux de travail et ailleurs peut être préoccupant.

« Les avertissements concernant la toxicité et la létalité de l’ingestion intentionnelle ou non de désinfectants pour les mains à base d’alcool n’ont pas été largement diffusés. »

Elle a ajouté: « Alors que les gouvernements et les autorités de santé publique ont réussi à accroître notre sensibilisation et notre besoin d’une meilleure hygiène des mains pendant l’épidémie de Covid-19, ils doivent également sensibiliser le public aux méfaits potentiels et encourager la déclaration de ces méfaits aux poisons centres.

«Les données communiquées aux centres antipoison devraient être surveillées, partagées ouvertement et utilisées pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies d’atténuation au service de la sécurité des patients et du public.

Elle a détaillé deux rapports de décès dus à l’ingestion de désinfectant pour les mains avant la pandémie.

Une jeune femme d’un hôpital psychiatrique est décédée trois jours après avoir bu une bouteille entière de désinfectant pour les mains en 2013.

L’autre victime était John Haughley, 76 ans, qui souffrait de démence. Il est mort six jours après avoir bu plus d’un demi-litre de mousse désinfectante pour les mains lorsqu’il est devenu confus à l’infirmerie royale de Hull en 2015.

La jeune femme – qui n’a pas été identifiée – a été retrouvée morte à l’hôpital avec un contenant de désinfectant pour les mains derrière elle. Elle a été détenue dans une unité psychiatrique et a reçu des antidépresseurs trois jours à l’avance.

Le gel était facilement accessible aux patients de son service à partir d’un distributeur commun, et les patients étaient autorisés à en remplir des gobelets ou d’autres récipients pour les conserver dans leur chambre.

Un taux élevé d’alcool a été trouvé dans son sang et sa mort a été attribuée à « l’ingestion d’alcool et de venlafaxine (antidépresseur) » par le coroner, qui a déclaré que la combinaison avait supprimé sa respiration.

La venlafaxine est couramment administrée comme antidépresseur et peut également être utilisée pour traiter l’anxiété et les crises de panique, selon le NHS.

Les désinfectants pour les mains sont devenus monnaie courante dans les supermarchés, les écoles et les lieux de travail pendant la pandémie. (Stock)

Le ministère de la Santé a répondu au rapport du coroner à l’époque en décrivant les lignes directrices et les stratégies nationales pour prévenir les suicides.

Mais il n’a pris aucune mesure spécifique suggérée par le coroner, a déclaré Mme Richards.

Et elle a déclaré qu’une demande d’accès à l’information a révélé qu’il était difficile de déterminer quelles mesures avaient été prises par la fiducie – qui n’a pas non plus été nommée – pour empêcher une répétition.

M. Haughey a avalé de la mousse contenant 75% d’alcool après l’avoir trouvée attachée au pied de son lit d’hôpital. La quantité qu’il a bu équivaut à un litre de gin.

Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust a admis en 2017 qu’il n’avait pas atteint le niveau de soins qu’il souhaitait, mais a insisté sur le fait qu’il avait depuis pris des « mesures robustes ».

Il a accepté de verser une somme non divulguée à cinq chiffres à titre de dommages et intérêts à la famille de M. Haughey.

À la suite d’une enquête, le coroner de Hull, le professeur Paul Marks, a écrit au directeur général du NHS England pour l’avertir que des décès similaires pourraient survenir si des changements n’étaient pas introduits.

Dans sa réponse au coroner en 2017, l’ancien directeur médical du NHS England, le professeur Sir Bruce Keogh, a déclaré que les organisations avaient déjà reçu des « directives importantes » soulignant la nécessité d’évaluer les risques lorsque des gels étaient utilisés à proximité de patients vulnérables.

Cependant, il a déclaré que « la persistance continue de ces problèmes » signifiait que les régulateurs envisageaient d’autres mesures, y compris l’introduction de distributeurs limitant la quantité de gel libérée dans les paramètres du NHS.

Cela survient après la mort de sept personnes en Russie après avoir bu un désinfectant pour les mains lors d’une fête alors qu’elles n’avaient plus d’alcool, selon des informations du 21 novembre.

Les neuf fêtards se trouvaient dans le village de Tomtor, dans la région de Yakoutie, lorsqu’ils se sont tournés vers la substance qui était à 69% de méthanol – un type d’alcool.

Les trois premières victimes étaient une femme de 41 ans et deux hommes âgés de 27 et 59 ans.