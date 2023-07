Avalanche ouvre une agence libre: comment Wood et Drouin s’intégreront, plus les besoins restants

L’été dernier, l’Avalanche a passé le début de l’agence libre à essayer de garder ensemble autant que possible l’alignement vainqueur de la Coupe Stanley en 2022. Cette année, ils ont pris un départ chargé en ajoutant de nouveaux visages, à la fois avec une série d’échanges menant au repêchage et avec des mouvements lorsque le marché des agents libres sans restriction a ouvert samedi.

Le noyau du Colorado composé de Nathan MacKinnon, Cale Makar et Mikko Rantanen reste inchangé, mais le directeur général Chris MacFarland a déjà bricolé avec le casting de soutien au début de l’intersaison. Voici une ventilation de chaque mouvement qu’il a effectué samedi, ainsi que de ce qui pourrait suivre.

Miles Bois

Six ans, valeur annuelle moyenne de 2,5 millions de dollars

En se dirigeant vers l’agence libre, le Colorado a signalé qu’il voulait refaire son groupe des six derniers attaquants, ce qui était l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe a perdu sa série éliminatoire de premier tour contre Seattle. L’Avalanche a échangé Alex Newhook, n’a pas présenté d’offre qualificative à Denis Malgin et a acquis Ross Colton de Tampa Bay. Ils ont continué à secouer leur profondeur d’attaque samedi, laissant Matt Nieto et Lars Eller marcher et signant Wood pour un contrat de six ans.

Wood, 27 ans, qui a passé toute sa carrière dans la LNH avec les Devils, n’est pas la recrue la plus éclatante. Il a récolté 27 points en 76 matchs la saison dernière, ne voyant la glace que 12 minutes par match après avoir raté la majeure partie de 2021-22 en raison d’une blessure à la hanche. Il est candidat pour débloquer potentiellement plus d’offensive avec un temps de jeu accru, ce qu’il a pu voir dans le Colorado. En 2020-2021, alors qu’il marquait en moyenne 14:59 par match, il avait inscrit 17 buts et 25 points en 55 matchs – le taux de but le plus élevé de sa carrière. C’est un joueur physique, ce que le Colorado recherchait, mais il a pris des pénalités coûteuses aux points pour les Devils et s’est assis à un point pendant les séries éliminatoires. La vitesse est l’un de ses plus grands atouts, ce qui devrait bien cadrer avec une équipe de l’Avalanche reconnue pour ses qualités de patineur.

« Il a clairement une identité Avs pour la façon dont nous voulons jouer au jeu », a déclaré MacFarland. «Il a un peu une philosophie de boulet de démolition avec la façon dont il joue le jeu. C’est un bon gars devant le filet qui, selon nous, va s’adapter.

Le terme est surprenant, d’autant plus que l’Avalanche a évité les accords pluriannuels lors des intersaisons passées. MacFarland a déclaré que la durée du terme avait aidé à réduire l’AAV. De plus, avec le plafond salarial qui devrait augmenter dans les années à venir, l’argent pourrait finir par sembler correct.

Jonathan Drouin

Un an, 825 000 $

Drouin, qui n’a que 28 ans, a fait preuve d’habileté offensive au début de sa carrière. Il a marqué 21 buts et ajouté 32 passes en 73 matchs avec Tampa Bay en 2016-17, et il a de nouveau récolté 53 points en 2018-19 avec Montréal. Mais il a dû faire face à des problèmes de santé et sa production a chuté pendant le reste de son mandat avec les Canadiens. Il parie sur lui-même pour retrouver son ancienne forme en 2023-2024, ce qui pourrait bien le préparer à entrer en agence libre l’été prochain. Le Colorado a probablement besoin d’un autre attaquant parmi les six premiers, et Drouin peut remplir ce rôle s’il est à son meilleur.

« Je crois que les compétences de Drouin joueront certainement bien avec nos autres joueurs talentueux », a déclaré MacFarland. « Je peux facilement l’imaginer faire des rencontres avec Nathan, (Ryan) Johansen, qui que ce soit (l’entraîneur Jared Bednar) veut voir dans le top six. Il va devoir mériter ce temps de glace pour y rester, mais je pense vraiment que c’est une question d’habileté. Ses mains et sa capacité à faire des jeux ne sont certainement pas en cause.

La signature de Drouin a un autre angle. Lui et MacKinnon ont joué ensemble au hockey junior pour les Mooseheads de Halifax, remportant la Coupe Memorial avant que les deux ne soient repêchés parmi les trois premiers de leur classe.

« Soulever la Coupe Mem avec cette équipe et lui a certainement été l’un des moments dont je me souviendrai toujours », a-t-il déclaré lorsque le Colorado a affronté Montréal la saison dernière.

Étant donné la familiarité de Drouin avec MacKinnon et leur chimie passée ensemble, l’Avalanche pourrait même les essayer ensemble sur une ligne. Drouin a l’habileté et le désir; il n’a qu’à trouver un moyen de tout mettre ensemble sur la glace. Le Colorado pourrait être un endroit pour lui pour le faire. MacKinnon pense certainement que ce pourrait être le cas. Il était en contact avec le front office avant la transaction.

« Bien sûr, nous allons choisir le cerveau de Nate. Il le connaît mieux que quiconque, non seulement en tant que joueur mais en tant que personne », a déclaré MacFarland. « Il supportait pleinement ce type de situation. C’est une situation à faible risque et à haut rendement qui, espérons-le, rapportera des dividendes pour les deux. Nous sommes vraiment excités à ce sujet, et Nate a définitivement été membre honoraire du département de scoutisme pendant quelques jours.

Deux ans, 3,85 millions de dollars AAV (agent libre restreint)

Comme prévu, Byram a signé un accord relais qui le mettra en position de signer un contrat plus important une fois celui-ci terminé. Il a combattu des blessures au cours de ses trois premières saisons dans la LNH, mais s’il est en bonne santé, il vaut bien plus de 3,85 millions de dollars par an. Le jeune défenseur aurait probablement pu obtenir plus d’années à un AAV plus élevé s’il l’avait choisi, mais il parie sur lui-même pour décrocher un plus gros contrat en deux ans. Le plafond salarial devrait alors être augmenté, ce qui aidera le cas de Byram.

« Il est l’un des meilleurs jeunes défenseurs de la ligue », a déclaré MacFarland. « Il est une grande partie de ce que nous essayons de faire et de la façon dont nous aimons jouer. … C’est une bonne journée pour l’Avalanche d’avoir Bo pour deux ans. Ce ne sont pas toujours les plus faciles (négociations). Ce sont des contrats difficiles à remplir.

Départs notables

Le plafond salarial, ainsi que le désir du Colorado de réoutiller des zones de la liste, rendraient toujours impossible de garder tout le monde de la liste 2022-23. Deux joueurs de longue date de l’Avalanche ont signé ailleurs samedi, avec Erik Johnson à Buffalo (un an, 3,25 millions de dollars) et JT Compher à Detroit (cinq ans, 5,1 millions de dollars AAV). Les deux départs étaient attendus. Le Colorado n’allait pas être prêt à payer Johnson autant que les Sabres, et les ajouts de Ryan Johansen et Colton ont marqué la fin probable du temps de Compher avec l’Avalanche. Les anciens Avs étaient deux des cinq joueurs du pire club de la ligue en 2016-2017 et des champions de la Coupe Stanley en 2022.

MacFarland a également laissé les six derniers joueurs marcher samedi. Eller (deux ans, 2,45 millions de dollars AAV) et Nieto (deux ans, 900 000 $ AAV) ont tous deux signé avec les Penguins. Les deux étaient des acquisitions de mi-saison par Colorado l’année dernière.

Besoins restants

MacFarland a déclaré que l’équipe a encore quelques mouvements de profondeur en cours, et l’Avalanche a probablement encore besoin d’un autre attaquant et pourrait utiliser un autre défenseur avec Johnson à Buffalo. Jack Johnson, qui a bien joué pour le Colorado, pourrait être une option pour revenir. L’équipe est en pourparlers avec son camp. Andrew Cogliano est peut-être une autre option à ramener. Il aurait du sens à la fois en tant qu’ailier des six derniers et en tant que leader.

L’Avalanche a ajouté à sa profondeur organisationnelle avec une série de signatures bilatérales en fin de journée. L’équipe a ajouté le défenseur Jack Ahcan pour un contrat de deux ans, et Riley Tufte, Chris Wagner, Corey Schueneman et Arvid Holm pour un contrat d’un an.

L’Avalanche a environ 8,4 millions de dollars d’espace de plafond et doit encore signer Colton et Ben Meyers, qui sont des agents libres avec compensation. L’équipe surveillera également les agents libres restants sans restriction. Il l’a fait la saison dernière et a fini par signer un contrat bon marché d’un an avec Evan Rodrigues alors que le marché ne s’est pas adapté aux attentes de l’attaquant. Peut-être y a-t-il de la place pour un déménagement similaire au cours de l’été.

« Nous allons encore bricoler sur les bords, mais nous le laisserons respirer », a déclaré MacFarland. « Nous avons l’impression d’être bien placés, mais nous cherchons toujours à voir si nous pouvons nous améliorer. »

(Photo de Miles Wood : Ed Mulholland / USA Today)