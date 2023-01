Avalanche massive dans le Sonamarg du Cachemire, deuxième en deux jours

Une avalanche massive a été filmée samedi dans le Sonamarg du Jammu-et-Cachemire. Il s’agit du deuxième incident signalé dans la station de montagne populaire au cours des deux derniers jours.

L’avalanche s’est abattue près de la caserne d’une entreprise de construction et a semé la panique parmi les ouvriers.

La vidéo montre d’énormes nuages ​​de neige se précipitant vers la caserne où les gens, terrifiés par la vue, se précipitent dans le bâtiment en hurlant. Le tsunami de neige engloutit complètement la caserne pendant que les gens l’attendent.

Au passage de l’avalanche, la région est étouffée dans un épais brouillard de neige avec des vents violents. Les gens sont priés de ne pas ouvrir leurs portes car l’avalanche semble passer paisiblement. A la fin de la vidéo, les toits de la caserne sont entièrement recouverts de neige.

Jeudi, deux ouvriers ont été tués et un autre a disparu après qu’une avalanche a été signalée à Sonamarg, dont une vidéo a été largement partagée en ligne.

L’avalanche aurait été filmée près de la région de Baltal à Sonamarg, située dans le district de Ganderbal, dans le centre du Cachemire.

Le Cachemire est actuellement sous l’emprise du ‘Chillai Kalan’, la période météorologique la plus dure de 40 jours où les risques de chutes de neige sont maximum et les plus fréquents.