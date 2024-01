Avalanche du Colorado signe Zach Parise

Le Colorado Avalanche Hockey Club a annoncé aujourd’hui que l’équipe avait signé un contrat d’attaquant. Zach Parisé à un contrat d’un an jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

Paris, 39 ans, a participé aux 82 matchs des Islanders de New York au cours de la campagne 2022-23, récoltant 34 points (21b/13a). Il a terminé troisième de l’équipe pour les buts, à égalité au cinquième rang pour le total des victoires et a inscrit deux buts en infériorité numérique pour se classer deuxième parmi les patineurs des Islanders. L’ailier a disputé six matchs éliminatoires lors du premier tour des séries éliminatoires de New York contre les Hurricanes de la Caroline.

L’ailier de 5 pieds 11 pouces et 195 livres a récolté 69 points (36g/33a) en patinant au cours de deux campagnes complètes avec les Islanders de 2021 à 2023. Parise a été le seul patineur de New York à avoir participé aux 82 matchs au cours de ces deux saisons et le seul insulaire à marquer plusieurs buts en infériorité numérique au cours des deux campagnes.

«Nous sommes ravis d’ajouter Zach à notre groupe», a déclaré le directeur général d’Avalanche. Chris MacFarland. « Au cours de son impressionnante carrière dans la LNH, Zach a toujours été un attaquant très compétitif et motivé contre lequel il est difficile de jouer. Nous sommes impatients d’ajouter sa présence de vétéran à notre vestiaire.

Le natif de Minneapolis, Minnesota, a enregistré six saisons de 40 points avec sa ville natale, le Minnesota Wild, de 2012 à 2021, tout en étant capitaine adjoint. Parise a accumulé 400 points (199g/201a) en 558 matchs avec le Wild. Il se classe au classement des franchises du Minnesota en termes de points (troisième), de buts (troisième) et de buts gagnants avec 39 (deuxième).

Parise a récolté 410 points (194b/216a) avec les Devils du New Jersey de 2005 à 2012, patinant en 502 sorties. Il a récolté un sommet en carrière de 94 points (45b/49a) en participant aux 82 matchs avec les Devils au cours de la saison 2008-09, ce qui l’a mené à sa sélection pour le match des étoiles de la LNH et la deuxième équipe d’étoiles de la LNH, la seule de telles apparitions dans sa carrière. Parise a été élu capitaine adjoint pour deux saisons (2009-11) avant d’être nommé capitaine lors de la campagne 2011-12.

L’ailier a atteint la barre des 30 buts au cours de quatre saisons consécutives avec le New Jersey (2006-10) et est l’un des deux patineurs de l’histoire de la franchise à atteindre cette marque au cours de cinq campagnes différentes. Parise a participé à son premier match en carrière dans la LNH le 5 octobre 2005 contre Pittsburgh.

Avec les Devils, Parise a disputé 61 matchs éliminatoires, accumulant 43 points (21b/22a). Il a terminé à égalité au premier rang de la ligue parmi les patineurs lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en 2012, inscrivant huit buts en route vers la première participation des Devils à la finale de la Coupe Stanley depuis 2003.

Parise a participé à 1 224 matchs en carrière dans la LNH, inscrivant 879 points (429g/450a) avec le New Jersey, le Minnesota et les Islanders. Il a également participé à 111 matchs en séries éliminatoires en carrière, récoltant 80 points (37g/43a).

Parmi tous les patineurs actifs nés aux États-Unis dans la LNH, Parise a accumulé le troisième plus grand nombre de matchs joués, derrière Ryan Suter (1 410) et Joe Pavelski (1 298). Parmi ceux repêchés en 2003, il se classe sixième pour les points, quatrième pour les buts et deuxième pour les victoires (82). Parise est devenu l’un des 13 patineurs nés aux États-Unis à inscrire 400 buts dans la LNH lorsqu’il a marqué contre San Jose le 24 février 2022.

Avant de devenir professionnel, Parise a joué pour l’Université du Dakota du Nord (WCHA) de 2002 à 2004, totalisant 116 points (49b/67a) en 76 apparitions. Il a été sélectionné dans l’équipe All-Rookie de la WCHA et dans la troisième équipe All-Star lors de sa première année, terminant finaliste Hobey Baker. La saison suivante, Parise a été sélectionné dans l’équipe d’étoiles du WCHA, la première équipe d’étoiles, la première équipe d’étoiles américaine et a été finaliste à Hobey Baker, enregistrant 55 points (23g/32a) en 37 matchs.

Sur la scène internationale, Parise a représenté son pays à deux reprises aux Jeux olympiques d’hiver en 2010 et 2014, en tant que capitaine adjoint et capitaine, respectivement, où les États-Unis ont remporté une médaille d’argent en 2010. Il a participé aux Championnats du monde de l’IIHF à trois reprises (2005). , 2007, 2008) et a participé aux Championnats du monde juniors de l’IIHF à deux reprises (2003-04), aidant les États-Unis à remporter la médaille d’or en 2004.

Parise a été initialement repêché au premier tour (17e au total) par le New Jersey lors du repêchage 2003 de la LNH.