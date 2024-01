Avalanche ajoute le vétéran Zach Parise pour un contrat d’un an

Pouvez-vous appeler cela le premier « grand » mouvement de 2024 ? Date limite des échanges dans la LNH?

Après quelques jours d’excitation et de spéculation suite à un rapport du journaliste de longue date du Minnesota Wild, Michael Russo, l’Avalanche du Colorado a annoncé vendredi qu’elle signerait l’ailier gauche vétéran Zach Parise pour un contrat de 825 000 $ pour le reste de la saison 2023-24. Saison LNH.

Parise, 39 ans, n’a signé avec aucune organisation après son dernier contrat avec le Insulaires de New York. Fin septembre, le directeur général des Isles, Lou Lamoriello, a déclaré que Parise ne participerait pas au camp d’entraînement des Islanders, citant qu’il serait plutôt à la maison avec sa famille.

L’ailier américain a connu toute une carrière, s’étalant sur 1 224 matchs dans la LNH, plus 111 autres dans la LNH. Coupe Stanley Playoffs. Avec plus de 900 points récoltés dans la LNH, Parise apporte une présence immédiate dans les vestiaires, tout comme Andrew Cogliano et Jack Johnson.

Les Avs connaissent très bien Parise, puisqu’il a passé neuf saisons avec le Wild du Minnesota après avoir signé deux contrats de 13 ans d’une valeur de 98 millions de dollars avec le club à l’été 2012.

En deux saisons à Long Island, Parise a participé à tous les matchs possibles, participant aux 82 matchs de saison régulière les deux années, tout en ajoutant six matchs éliminatoires la saison dernière. Il a récolté 21 buts et 13 passes décisives au cours de la saison régulière, jouant principalement un rôle de troisième trio avec deux équipes spéciales.

Zach Parise, qui aurait signé avec COL, est un ailier vétéran des six derniers qui peut toujours créer de l’offensive même si sa finition et (surtout) son patinage ne sont plus ce qu’ils étaient. #GoAvsGo pic.twitter.com/HxutiBNAgN – JFresh (@JFreshHockey) 27 janvier 2024

Parise ne devrait pas jouer un rôle aussi important au Colorado qu’il a été habitué pendant la majeure partie de sa carrière dans la LNH. S’il peut encore aider sur le penalty, c’est très bien, mais selon toute vraisemblance, les Avs considèrent Parise comme une étincelle offensive pour leur quatrième ligne et un remplaçant pour l’expérience ratée de Tomas Tatar.

Personnellement, je serais intrigué de voir sa place aux côtés de Ross Colton et Logan O’Connor sur la troisième ligne pendant que le club attend le retour de Valeri Nichushkin, mais dans une formation saine, Parise s’insérera probablement comme ailier gauche de quatrième ligne à côté de Frederik. Olofsson et Joël Kiviranta.

Je ne m’attendrais pas à ce qu’il fasse exploser les portes et atteigne un rythme de plus de 20 buts au cours de ce passage abrégé, mais Parise comprend ce qu’il doit faire pour réussir dans les six derniers de la LNH. Il s’impliquera dans les batailles de planches, il ira devant le filet, il lancera le corps et bloquera les tirs, et si les Avs peuvent obtenir cela de lui, tout ira bien.

Il n’y a pratiquement aucun inconvénient dans ce contrat, et de nombreux avantages sont possibles dans le cadre de cet accord. Il pourrait très bien être votre 13e attaquant lors du premier match des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, selon ce que le directeur général Chris MacFarland lui réserve dans les semaines à venir.

Attachez votre ceinture, fans de l’Avs. Les festivités de mi-saison ont commencé !