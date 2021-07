Avait-il les deux vaccins ? Les 4 symptômes qui pourraient TOUJOURS être Covid

Les personnes ENTIÈREMENT vaccinées présentent ces quatre symptômes si elles ont la malchance d’attraper Covid, ont prévenu les docs.

Les données révèlent que les signes sont différents chez ceux avec deux jabs par rapport aux non vaccinés.

Et ils sont également très différents des symptômes répertoriés par le NHS.

Avec près des deux tiers de la population britannique à double piqûre, cela signifie que des milliers de personnes pourraient ne pas savoir qu’elles sont porteuses du virus.

Les experts demandent depuis longtemps que la liste officielle des symptômes soit modifiée au milieu de nouvelles preuves, afin que moins de cas soient manqués.

Le NHS dit que vous pouvez obtenir un test Covid gratuit si vous avez une toux, une température élevée ou une perte d’odorat et de goût.

Mais les vaccins semblent avoir rendu l’infection plus bénigne et provoqué différents symptômes.

En plus de cela, une nouvelle variante de Covid est devenue dominante au Royaume-Uni, ce qui, selon les experts, provoque une maladie légèrement différente.

Symptômes selon le statut vaccinal

Le symptôme le plus courant chez les personnes qui ont reçu deux doses d’un vaccin est un mal de tête.

Elle est suivie d’un écoulement nasal, d’éternuements et d’un mal de gorge.

Les données proviennent de chercheurs du King’s College de Londres, qui collectent des informations auprès de personnes testées positives via l’application ZOE Covid Symptom Study.

L’étude rapporte: « Une toux persistante se classe désormais au huitième rang si vous avez reçu deux doses de vaccin, ce n’est donc plus le principal indicateur d’avoir Covid.

« Curieusement, nous avons remarqué que les personnes qui avaient été vaccinées puis testées positives pour Covid-19 étaient plus susceptibles de signaler des éternuements comme symptôme que celles sans injection.

« Si vous avez été vacciné et que vous commencez à éternuer beaucoup sans explication, vous devriez passer un test Covid, surtout si vous vivez ou travaillez à proximité de personnes plus exposées à la maladie. »

Les personnes qui n’ont reçu qu’une seule dose présentent des symptômes similaires ; maux de tête, écoulement nasal, maux de gorge, éternuements et toux persistante.

Les chercheurs ont déclaré: « Comme nous pouvons le voir, après la protection contre un seul vaccin, l’un des indicateurs originaux d’une toux persistante a fait les cinq premiers symptômes, mais reste inférieur aux éternuements et à l’écoulement nasal dans les classements, qui étaient auparavant considérés comme être sans rapport avec l’infection.

Symptômes Covid les plus courants L’application ZOE Covid Symptom Study voit actuellement dans les données de l’application : Deux doses : Mal de crâne

Nez qui coule

éternuements

Gorge irritée Une dose : Mal de crâne

Nez qui coule

Gorge irritée

éternuements

Toux persistante Non vacciné : Mal de crâne

Gorge irritée

Nez qui coule

Fièvre

Toux persistante

L’application a également découvert qu’un mal de tête est également le signe le plus courant chez les personnes non vaccinées.

Il est suivi d’un mal de gorge, d’un écoulement nasal, de fièvre et de toux – plus reconnaissables dans la liste traditionnelle du NHS.

Éternuer un nouveau signe

Les éternuements en tant que nouveau symptôme chez les personnes complètement vaccinées ont été confirmés par les données ventilées par groupe d’âge.

Auparavant, l’application ZOE avait découvert que les éternuements étaient plus fréquents chez les personnes de plus de 40 ans – donc susceptibles d’être piquées – que chez les moins de 40 ans.

Les éternuements n’ont jamais été signalés comme un signe d’infection à Covid, plus généralement observé chez les personnes atteintes de grippe ou de rhume.

Les chercheurs du KCL ont expliqué que les personnes allergiques éternuent parce que les germes activent rapidement leur système immunitaire.

Ils ont théorisé que ceux dont le système immunitaire est « amorcé » contre Covid en raison de la vaccination peuvent réagir de la même manière.

Ils ont également averti que les éternuements pourraient être un symptôme dont il faut se méfier à l’avenir, car cela pourrait indiquer que quelqu’un est porteur du virus.

Les preuves scientifiques suggèrent que les couvre-visages portés sur le nez et la bouche réduisent la propagation des gouttelettes de coronavirus provenant de la toux, des éternuements et de la parole.

Le but principal est de protéger les autres de Covid, mais il existe des preuves qu’ils protègent également le porteur.

Maladie bénigne

Les vaccins semblent atténuer la gravité de l’infection, même si un très petit nombre pourrait encore se retrouver à l’hôpital.

Les données de ZOE ont montré que les personnes ayant reçu un jab sont 49% moins susceptibles d’avoir une maladie grave – mesurée comme ayant plus de cinq symptômes.

Une maladie asymptomatique – sans aucun symptôme – est 72% plus probable.

Les patients sont 64 pour cent moins susceptibles d’aller à l’hôpital pour leur traitement que leurs homologues non vaccinés.

En ce qui concerne les personnes les plus à risque de Covid après le jab, les femmes ont des chances plus élevées, représentant près de 70% des cas.

Les données ont montré que chez les moins de 60 ans, l’obésité et le fait de vivre dans des quartiers défavorisés étaient des facteurs de risque de Covid post-jab.

Ceux qui étaient en bonne santé étaient moins susceptibles d’être frappés par la maladie, en particulier s’ils s’éloignaient de la malbouffe.

Les chercheurs ont déclaré que l’effet du vaccin « pourrait être influencé par la qualité de l’alimentation et l’obésité ».

Les personnes âgées de plus de 60 ans étaient près de trois fois plus susceptibles de contracter Covid si elles étaient fragiles.

Et les gens étaient les plus susceptibles de souffrir d’asthme (14,5%) et de maladie pulmonaire (10,9%) de toutes les affections sous-jacentes.