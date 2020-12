Prenez sa coiffure dramatique, la «Max Cut», par exemple. Un bob aux épaules d’un côté et de longs cheveux flottants de l’autre, la coupe était en fait le résultat d’un accident, a révélé Ava.

«Tout le monde pense que j’ai inventé cette histoire – qui, cela ressemble à une histoire inventée – et ma mère a même dit: ‘Fille, ça a l’air fou. Est-ce que c’est vraiment arrivé?’ J’étais comme maman, c’est arrivé », a-t-elle commencé. «Un jour, je préparais des biscuits tout seul chez moi. C’était il y a environ quatre ans. J’ai commencé à couper un tas de perruques, à colorer des perruques. Je vivais tout ça.

Ava a continué, « Je suis comme, ‘Je veux changer de look.’ Et puis je suis descendu en oubliant de couper l’autre côté, de passer devant un miroir, de me regarder et de dire: «J’ai littéralement l’air doux mais psychopathe. Ca a du sens! »