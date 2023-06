Ava Max giflée par un fan alors qu’elle jouait – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Presse d’action/Shutterstock

AvaMax a été giflée par un fan qui a couru sur scène lors de son concert à Los Angeles au Fonda Theatre le mardi 20 juin. Alors qu’elle était au milieu d’une chanson, un homme en t-shirt noir a été aperçu essayant de l’approcher sur -scène, alors qu’un agent de sécurité l’a attrapé et l’a fait descendre de la scène vers la fin du spectacle. On pouvait le voir lui gifler le visage alors qu’elle continuait à danser.

Quelqu’un a sauté sur scène à la fin du spectacle de ce soir à Los Angeles. Ceci est un rappel que ce comportement est inacceptable. Envoi de tout notre amour à Ava et à son équipe. pic.twitter.com/Rs0IFSn2Xp – Source Ava Max (@SourceAvaMax) 21 juin 2023

Ava, 29 ans, a terminé sa chorégraphie et la chanson et a quitté la scène en courant. Plus tard dans la nuit, elle a révélé qu’elle mettrait le crasheur de scène sur liste noire de toutes les performances futures. « Il m’a giflé si fort qu’il m’a griffé l’intérieur de l’œil. Il ne reviendra plus jamais à un spectacle », a-t-elle tweeté avec un emoji au visage en colère. « Merci aux fans d’avoir été spectaculaires ce soir à Los Angeles! »

Plus Nouvelles des célébrités

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Miss Benny : 5 choses à savoir sur la vedette de « Glamorous » de Netflix

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.