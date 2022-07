Ava Duvernay dirigera la finale de la série “Queen Sugar”

La reine de “Queen Sugar” elle-même, Ava DuVernay fait son retour pour diriger la finale de la série !

La série dramatique primée “Queen Sugar” revient à OWN cet automne pour sa septième et dernière saison avec une sélection de réalisateurs de renom, dont la créatrice et productrice exécutive Ava DuVernay. D’ARRAY Filmworks et Warner Bros. Television, la série a commencé la production du dernier épisode à la Nouvelle-Orléans et dans les environs.

“Queen Sugar” annonce les réalisateurs de la septième et dernière saison

Lorsque “Queen Sugar” a commencé la production en 2016, la créatrice et productrice exécutive Ava DuVernay s’est engagée à embaucher exclusivement des femmes comme réalisatrices. Elle a tenu cette promesse tout au long de la série. Au cours de ses sept saisons, “Queen Sugar” a employé 42 femmes pour diriger des épisodes de l’émission. 39 d’entre eux étaient des réalisateurs de télévision scénarisés pour la première fois aux États-Unis. Chaque réalisateur a ensuite réalisé une grande variété de séries télévisées et de films primés sur tous les principaux réseaux de streaming et de diffusion. La dernière saison accueille le retour de sept réalisateurs des saisons précédentes, dont Kat Candler, Stacey Muhammad, la showrunner Shaz Bennett, Patricia Cordoso, Aurora Guerrero, DeMane Davis et Ava DuVernay. Après avoir réalisé le pilote de la première saison, DuVernay reviendra pour diriger le dernier épisode dans un moment de boucle.

La série met en vedette Rutina Wesley (Nova), Kofi Siriboe (Ralph Angel), Tina Lifford (Violet Bordelon), Omar J. Dorsey (Hollywood Desonier), Nicholas Ashe (Micah), Bianca Lawson (Darla) et Henry G. Sanders (Prosper Denton).

Parmi les stars invitées notables qui reviennent pour la saison 7, citons Glynn Turman, lauréat d’un prix Emmy, le défunt père des frères et sœurs Bordelon; les nominés aux Emmy Awards, Tracie Thoms, dans le rôle de l’amour de lycée perdu depuis longtemps de Nova, et Sharon Lawrence dans le rôle de Lorna, la mère de Charley Bordelon; Greg Vaughan, lauréat d’un Emmy Award, en tant qu’ancien partenaire de Nova; Vanessa Bell Calloway («This Is Us», «Shameless»), Amirah Vann dans le rôle de l’ennemi juré de la famille Parker Campbell; et Brian Michael en tant qu’ami de lycée de Ralph Angel et actuel policier Toine. Kaci Walfall («Naomi») et Lamman Rucker («Greenleaf») rejoignent les membres de la distribution récurrents qui incluent Reagan Gomez, qui incarne l’ancienne amante de Nova, Chantal; Ann Nesby, lauréate d’un Grammy Award, dans le rôle de Sandy, l’infirmière à domicile qui attire l’attention de Prosper Denton; Tanyell Waivers, Keke, l’ex-petite amie de Micah; McKinley Freeman, le petit ami anthropologue de Nova, Dominic; et Vivien Ngô, Trinh, l’ex-petite amie de Ralph Angel.

Êtes-vous aussi excité que nous pour le retour de “Queen Sugar?”