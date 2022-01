Ava Della Pietra vous encourage à suivre « votre propre chemin unique » dans la nouvelle chanson « Power Of You »

Tout en faisant face à « ce que les autres supposent » et aux influences des autres, l’auteure-compositrice-interprète Ava Della Pietra trouve la force de s’éloigner – et cherche à vous inspirer à faire de même avec son nouveau morceau de rêve.

« Quel jour ce sera / quand je me sentirai enfin libre / de ce que les autres supposent », chante Ava Della Pietra au début de sa nouvelle chanson, « power of you ». La piste, en première ici sur HollywoodLa Vie, voit l’auteur-compositeur-interprète de 16 ans et sensation de Broadway aux prises avec la pression des attentes des autres, abordant des thèmes aussi matures avec une sagesse au-delà de ses années. « Vais-je abandonner / ou puis-je vivre à la hauteur de toi », chante-t-elle dans le refrain, sa voix céleste s’élevant avec la production rêveuse de la chanson. Bien que le «pouvoir de vous» consiste à gérer l’anxiété et le stress des opinions et des influences des autres, il agit comme une main rassurante sur l’épaule, une qui vous dit qu’en fin de compte, vous pouvez continuer votre chemin tant que vous croyez en vous.

« Je suis tellement excitée de sortir ‘power of you’ en tant que première chanson d’un EP à quatre titres », a déclaré Ava HollywoodLa Vie. « ‘power of you’ consiste à être indépendant et à suivre son propre chemin, en se détachant des influences des autres. Écrire de la musique est ma chose préférée au monde et j’espère que mes fans aimeront mes nouvelles chansons.

C’est impressionnant de dire qu’à seulement seize ans, Ava entame le prochain chapitre de sa carrière musicale avec cette chanson. Un multi-instrumentiste qui joue de la basse, de la guitare, du violon, du piano et du ukulélé a commencé à jouer à l’âge quatre et a commencé à écrire à l’âge cinq. Les fans de scène la reconnaissent depuis les tournées nationales de Les misérables et Noël blanc, et la distribution originale de Broadway Ecole du rock. Cependant, un autre type de scène appelait Ava, et elle a décidé qu’il était temps de se frayer un chemin dans le monde de la pop.

Avec sa guitare à la main, elle a lancé ce nouveau voyage en 2019, abandonnant la chanson originale des fêtes, « Christmas Tonight ». Bien que la pandémie ait pu ralentir son ascension au sommet du monde de la pop, cela n’a pas pu l’arrêter. En 2020, elle a abandonné « Optimist ». L’année dernière, elle a partagé « Home », une chanson inspirée par les familles séparées à la frontière sud des États-Unis. Ava est sur le point d’être une centrale d’écriture de chansons de sa génération avec un œil vif, un cœur ouvert et un esprit dédié à l’utilisation de sa plateforme pour le bien.