Auxiliaire technique de Tite faz previsão para confronto com o Peñarol: « vamos melhorar »

Dimanche dernier (15), le Flamengo a dominé le match contre Vasco pendant une bonne partie du temps. Cependant, à cause d’une erreur de la défense, Rubro-Negro a fini par faire match nul dans les dernières minutes. Après le match, Matheus Bachi, l’assistant de Tite, a fait une prédiction pour le match contre Peñarol, jeudi (19).

« Nous avons beaucoup joué aujourd’hui (dimanche). Les supporters sont en colère à cause du résultat. Mais on ne peut pas baser la performance sur ce but à la fin de la deuxième mi-temps. Nous avons fait une erreur et nous allons nous améliorer jeudi, nous avons fait un grand match contre Vasco. Nous avons fait une grande performance contre Peñarol, nous allons gagner », a déclaré Matheus, en conférence de presse.

Flamengo a été celui qui a eu le plus d'actions avec le ballon dans la classique. En plus du but marqué, Mais Querido a créé plusieurs occasions pendant le match, mais elles n'ont pas été converties en buts.

Ainsi, dans les dernières minutes, Vasco a lancé une contre-attaque qui s’est soldée par un but de Philippe Coutinho. Avec 1-1 au tableau d’affichage, Mais Querido est resté à la quatrième place avec 45 points.

CONCENTREZ-VOUS SUR LE PROCHAIN ​​JEU

Désormais, l’équipe rouge et noire continue de se préparer pour le match contre Peñarol. Le match aller des quarts de finale de la Libertadores aura lieu ce jeudi (19), à 19h, au Maracanã. De plus, le match sera diffusé en direct sur ESPN.