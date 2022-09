Les taux actuels de réchauffement climatique ont déjà rapproché dangereusement le monde de plusieurs points de basculement qui pourraient envoyer des systèmes météorologiques mondiaux clés dans un effondrement irréversible, a révélé une importante étude européenne.

L’étude s’appuie sur le nombre croissant de recherches scientifiques sur les changements non linéaires du climat – changement majeur et irréversible qui va au-delà de l’augmentation linéaire et progressive des températures moyennes.

Il a constaté que cinq points de basculement, dont le dégel abrupt du pergélisol dans la forêt boréale et la fin d’un système de courants océaniques dans la mer du Labrador, sont “possibles” aux niveaux actuels de réchauffement climatique.

Ces deux points de basculement se situent au Canada.

Plus alarmant, l’étude publié vendredi dans le magazine Science suggère que quatre points de basculement passeront de “possible” à “probable” à 1,5 °C de réchauffement climatique. Il s’agit notamment du dégel brutal du pergélisol boréal, de l’effondrement des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental et de la disparition rapide des récifs coralliens.

Ce graphique de l’étude cartographie les principaux points de basculement climatique dans le monde et les seuils de température de réchauffement climatique auxquels ils peuvent être déclenchés. (McKay et al, 2022.)

“Ce que nous examinons, ce sont divers impacts négatifs tels que l’augmentation du niveau de la mer, la mortalité des récifs coralliens et des choses comme celles-ci qui deviennent enfermées et doivent être traitées pour les générations futures”, a déclaré le co-auteur de l’article, David Armstrong McKay, scientifique du climat et de la biosphère et chercheur invité à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni

Les résultats soulèvent des questions quant à savoir si l’objectif de l’Accord international de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 C et idéalement en dessous de 1,5 C, est suffisant pour éviter une catastrophe climatique. L’étude avertit efficacement que la planète a déjà quitté un état climatique sûr lorsqu’elle a dépassé 1 C de réchauffement climatique.

Ces points de basculement auraient des conséquences dévastatrices sur les conditions météorologiques mondiales, l’élévation du niveau de la mer et la biodiversité, souligne l’étude. Certains d’entre eux, comme le dégel du pergélisol, libéreraient encore plus de gaz à effet de serre, accélérant encore plus le changement climatique.

Mais les auteurs de l’étude affirment que si la compréhension des points de basculement s’est améliorée au cours de la dernière décennie, il reste une incertitude sur plusieurs facteurs. Certains points de basculement pourraient être évités si le réchauffement climatique dépasse 1,5 °C dans les années à venir, mais redescend ensuite en raison de réductions rapides des émissions.

La vaste calotte glaciaire du Groenland pourrait atteindre un point de basculement à 1,5 C de réchauffement climatique, provoquant un effondrement, mais sur une longue période. (Brennan Linsley/Associated Press)

Les points de basculement ont également des échelles de temps variables. Certains se produiront plus rapidement : la mort des récifs coralliens pourrait se produire sur 10 ans lorsqu’elle est déclenchée, et le dégel brutal du pergélisol boréal pourrait se produire sur 200 ans. D’autres, comme l’effondrement de l’inlandsis du Groenland, se produiraient sur 10 000 ans une fois déclenchés, étendant leurs effets sur le système météorologique mondial et l’élévation du niveau de la mer sur une longue période.

“Chaque fraction de degré supplémentaire que nous évitons au-dessus de 1,5 ° C réduit la probabilité que d’autres points de basculement soient déclenchés ou rendus possibles”, a déclaré McKay.

“Je dirais donc que ce n’est pas une situation de ‘game over’, cela montre simplement quels sont les enjeux dans cette fourchette de 1,5 à 2 degrés.”

Le pergélisol en difficulté

Environ la moitié du Canada est couverte de pergélisol, où le sol demeure à une température de 0 °C ou moins. McKay dit que le dégel progressif de ce pergélisol est une préoccupation depuis un certain temps, mais il y a maintenant une plus grande prise de conscience d’un possible dégel brutal qui pourrait laisser sa marque sur le paysage local – et avoir des conséquences majeures sur le climat mondial.

C’est parce que le pergélisol contient du carbone provenant des restes de plantes et d’animaux morts datant de millions d’années. À l’heure actuelle, ce carbone est enfermé en toute sécurité dans le sol, mais si le pergélisol dégèle, il pourrait être libéré dans l’atmosphère et accélérer le réchauffement climatique.

“Notre compréhension de cela ne fait que commencer à évoluer et nous estimons que cela pourrait potentiellement augmenter les émissions de quelque chose comme 50 à 100% en plus des émissions de dégel progressif”, a déclaré McKay.

Baltzer est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les forêts et le changement global à l’Université de Waterloo. Ses recherches lui ont permis d’être aux premières loges des changements dans le paysage boréal, qui risque de libérer encore plus de carbone dans l’atmosphère à cause de la fonte du pergélisol. (Angela Gzowski/Université de Waterloo)

Jennifer Baltzer a vu de près les changements dans le paysage nordique et souligne l’importance que ces sols restent tels qu’ils sont.

“Il y a environ deux fois plus de carbone emprisonné dans les sols du pergélisol que nous n’en avons dans l’atmosphère”, a déclaré Baltzer, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les forêts et le changement global à l’Université de Waterloo.

“Au fur et à mesure que ces sols se réchauffent et dégèlent, ce carbone devient disponible pour les microbes du sol et devient disponible pour la décomposition, puis la libération de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère.”

Le dégel du pergélisol provoquant l’inclinaison des arbres, comme on l’a vu lors des recherches sur le terrain de Baltzer. Son équipe étudie les changements dans la forêt boréale et leur impact sur le système climatique dans son ensemble. (Fourni par Jennifer Baltzer)

Cela devient un cycle destructeur.

Au fur et à mesure que le pergélisol dégèle et que du carbone est libéré, la planète continue de se réchauffer, ce qui accélère le dégel du pergélisol, qui envoie plus de carbone dans l’atmosphère.

Baltzer note que l’Arctique se réchauffe à plusieurs fois le taux moyen du reste du monde, et donc une augmentation de 1,5 C des températures mondiales signifierait une augmentation de quatre à cinq degrés dans l’Arctique. À ces températures, il deviendrait difficile pour le pergélisol de se maintenir et de retenir tout ce carbone, a-t-elle déclaré.

“Le défi est qu’avec ces contributions supplémentaires à l’Arctique, cela rend l’ensemble du processus visant à atteindre cet objectif net zéro encore plus difficile. Et donc la marque de 1,5 degré est vraiment, vraiment essentielle pour que nous restions en dessous.”

À mesure que le pergélisol se déstabilise, il fait basculer les arbres. Les arbres essaient de le compenser en produisant des cernes plus épais d’un côté et plus fins de l’autre. (Angela Gzowski/Université de Waterloo)

Changements non linéaires pas faciles à comprendre

La co-auteure Sina Loriani, chercheuse postdoctorale à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique en Allemagne, a déclaré que l’idée de changements non linéaires comme les points de basculement, qui peuvent être incontrôlables et imprévisibles, peut être difficile à comprendre.

Et cela peut en faire un sujet difficile dans les négociations sur le climat.

“L’essence des points de basculement est qu’il y a un danger … que vous déclenchiez quelque chose qui tourne sur lui-même”, a déclaré Loriani. “Je dirais que ce n’est pas représenté en conséquence dans l’action climatique aujourd’hui.”

L’étude indique qu’il existe différents niveaux d’incertitude sur chaque point de basculement, ce qui suggère que certains systèmes climatiques nécessitent davantage de recherches pour comprendre exactement comment ils évoluent.

Certaines zones du pergélisol mondial sont mieux étudiées que d’autres, a déclaré Baltzer, comme la Sibérie, qui est un environnement difficile à travailler mais qui contient la plus grande zone de pergélisol de la planète. Avec la situation politique due à la guerre en Ukraine, la recherche dans cette région a été encore réduite.

Le monde a déjà atteint 1,1 C de réchauffement climatique et devrait atteindre 1,5 C d’ici les années 2030. Les promesses de zéro net et les plans climatiques des pays, s’ils sont mis en œuvre, pourraient limiter le réchauffement climatique à un peu moins de 2 ° C, selon une étude publié dans Nature en avril.

Mais les politiques actuelles devraient en fait entraîner un réchauffement d’environ 2,6 °C. L’étude publiée vendredi avertit qu’à ces niveaux de réchauffement, des points de basculement tels que le dégel abrupt du pergélisol et l’effondrement des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental deviendront “très” probables.

“Les politiques actuelles menant à [about] Un réchauffement de 2 à 3 °C est dangereux, car il déclencherait probablement plusieurs points de basculement climatique », conclut l’étude sur les points de basculement.

“Notre évaluation actualisée des points de basculement climatique fournit un solide soutien scientifique à l’Accord de Paris et aux efforts associés pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.”