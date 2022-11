Aux sommets mondiaux, Biden vise à affirmer le leadership américain

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden visera à affirmer le leadership mondial de l’Amérique lors de son prochain voyage en Asie du Sud-Est qui sera assombri par un verdict sur sa présidence après les élections de mardi.

Les défis de politique étrangère qui ont contribué à définir les deux premières années au pouvoir de Biden – l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’influence croissante de la Chine – seront pleinement exposés lors de deux sommets dans la région. Biden se prépare à une éventuelle rencontre en tête-à-tête avec un Xi Jinping nouvellement habilité, qui a remporté le mois dernier un troisième mandat bouleversant en tant que chef du Parti communautaire chinois.

Biden sera également confronté aux défis économiques mondiaux lors du sommet du Groupe des 20, un rassemblement annuel des dirigeants des plus grandes économies du monde. Il tentera également d’assurer à la douzaine de pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est que les États-Unis sont investis dans la région à un moment où la Chine renforce également son influence.

Le sommet de l’ASEAN se tient à Phnom Penh, au Cambodge. Bali, en Indonésie, est le site du sommet du G-20.

Avant cela, Biden s’arrêtera à Charm el-Cheikh, en Égypte, lors de la conférence de l’ONU sur le climat, connue sous le nom de COP27. Contrairement à la conférence de l’année dernière à Glasgow, en Écosse, le président arrivera au rassemblement de cette année en mesure de souligner des réalisations importantes chez lui, avec la signature en août d’une législation qui fournira le plus gros investissement de l’histoire des États-Unis pour lutter contre le changement climatique.

Un regard sur les principaux thèmes qui domineront le voyage de sept jours de Biden. Le premier arrêt est en Egypte vendredi.

MAINTIEN DE LA PRESSION SUR LA RUSSIE

Plus de huit mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Biden fait face à de nouveaux défis dans ses efforts pour isoler Moscou. Les prix élevés de l’énergie et des denrées alimentaires et les inquiétudes en Europe concernant l’approvisionnement de ces produits vitaux à l’approche de l’hiver mettent à l’épreuve la volonté mondiale de soutenir la défense de l’Ukraine et de punir l’agression de la Russie.

Lors du sommet du G-20, Biden aura ses premières occasions de rencontrer deux nouveaux partenaires essentiels dans cet effort : le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre italien Giorgia Meloni.

Sunak, qui a pris ses fonctions le mois dernier après le mandat désastreusement court de Liz Truss, a promis de poursuivre le soutien indéfectible de ses prédécesseurs conservateurs à l’Ukraine. Lui et Biden sont sur le point d’élaborer des stratégies sur de nouvelles façons de renforcer les défenses de l’Ukraine à long terme.

Meloni s’est engagée à continuer de fournir des armes et de l’aide à l’Ukraine, mais des questions subsistent quant à l’engagement de sa coalition d’extrême droite à tenir tête à la Russie.

Le président russe Vladimir Poutine n’a pas rendu public s’il prévoyait de participer au sommet. Biden a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de rencontrer Poutine, mais a laissé la porte ouverte à une conversation si Poutine veut discuter d’un accord pour libérer les Américains emprisonnés en Russie.

Les responsables de l’administration Biden se sont coordonnés avec leurs homologues mondiaux pour isoler Poutine s’il décide de participer soit en personne, soit virtuellement. Ils ont discuté de boycotts ou d’autres manifestations de condamnation.

___

NAVIGUER DANS LES AUTOCRATES

Biden a parlé d’une lutte mondiale entre les autocraties et les démocraties. Mais de plus en plus, il doit s’appuyer sur des dirigeants moins démocrates pour faire avancer les intérêts américains, de l’Égyptien Abdel Fattah El-Sisi, qui accueille la conférence sur le climat, au Premier ministre indien Narendra Modi, qui a résisté aux appels des États-Unis à réduire les achats de pétrole russe. .

Biden a utilisé ses remarques aux Nations Unies en septembre pour souligner que les États-Unis étaient disposés à travailler avec toutes les nations – quels que soient leurs systèmes de gouvernement – ​​pour effectuer des changements.

“La Charte des Nations Unies n’a pas seulement été signée par les démocraties du monde, elle a été négociée entre les citoyens de dizaines de nations aux histoires et aux idéologies très différentes, unis dans leur engagement à œuvrer pour la paix”, a déclaré Biden à l’époque.

L’administration a déclaré que Biden n’avait pas l’intention de rencontrer le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed bin Salman, après que le cartel de l’OPEP + ait embarrassé Biden en réduisant la production des mois après sa rencontre de juillet avec le prince héritier. Biden a fustigé cette décision comme indiquant que l’Arabie saoudite se rangeait du côté de la Russie.

___

POLITIQUE INTÉRIEURE

Les électeurs américains rendront mardi un verdict sur la gouvernance de Biden et deux ans de contrôle démocrate de Washington. On ne sait pas à quelle vitesse le contrôle de la Chambre et du Sénat sera connu après le jour du scrutin. La Maison Blanche a constamment cherché à encadrer les mi-mandats comme un choix entre des visions en duel pour la nation, plutôt qu’un référendum sur le mandat de Biden.

Les démocrates se préparent en privé à perdre le contrôle d’au moins la Chambre. Une multitude de courses au Sénat qui pourraient faire basculer le pouvoir dans la chambre 50-50 sont considérées comme des tirages au sort. En fonction des résultats, Biden pourrait entreprendre son voyage à l’étranger considérablement affaibli politiquement.

L’impact le plus aigu à l’étranger des résultats de mardi aux États-Unis pourrait être l’avenir de l’aide à l’Ukraine. Bien que le soutien à l’aide ait été largement bipartisan, les conservateurs ont de plus en plus exprimé leur scepticisme quant à la sagesse d’un soutien continu, tout comme le représentant californien Kevin McCarthy, le chef républicain qui est sur le point de devenir président de la Chambre si les républicains gagnent cette chambre.

Pourtant, certains observateurs pensaient que le résultat à mi-parcours, quel que soit le jugement, n’aurait aucun impact significatif sur les manœuvres de Biden à l’étranger.

“Ces problèmes ont tendance à transcender la politique”, a déclaré Ash Jain du Conseil de l’Atlantique, soulignant le soutien du Congrès à l’Ukraine et renforçant la concurrence américaine avec la Chine. “Les discussions de Biden avec les dirigeants sur ces questions ne seront en grande partie pas affectées par le résultat des élections.”

___

UNE RENCONTRE AVEC XI ?

Les responsables américains et chinois élaborent la logistique d’une telle rencontre entre les deux dirigeants, qui serait la première en personne pendant la présidence de Biden. Cela pourrait arriver à un moment où Biden aurait pu être politiquement puni par les électeurs américains alors que Xi consolidait son pouvoir lors du congrès du Parti communiste qui s’est terminé le mois dernier.

Si une réunion a lieu, Biden ne manquera pas de sujets à aborder avec la Chine, qui, selon le gouvernement américain, est désormais son rival militaire et économique le plus puissant.

Les tensions ont augmenté entre les deux nations à propos de Taïwan, en particulier après la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi en août sur l’île autonome et les remarques répétées de Biden selon lesquelles les États-Unis défendraient militairement Taïwan s’ils étaient attaqués par la Chine – les commentaires de ses collaborateurs sont revenus à plusieurs reprises.

La question des sanctions commerciales de l’ère Trump sur les produits chinois reste également sur la table. Biden est également susceptible de soulever la question des violations des droits de l’homme, en particulier contre les Ouïghours et d’autres minorités majoritairement musulmanes de la région du Xinjiang. La Chine s’est également abstenue de prendre publiquement à partie la Russie au sujet de l’Ukraine, bien que Poutine ait déclaré que Xi avait transmis en privé “ses inquiétudes et ses questions” au sujet de l’invasion lorsque les deux hommes se sont rencontrés en Ouzbékistan en septembre.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a souligné vendredi que le gouvernement américain n’avait jamais demandé à d’autres pays de choisir effectivement entre lui et la Chine, reconnaissant que chaque nation peut construire des relations basées sur ses propres intérêts.

Mais « cela ne changera pas le fait que nous continuons à vouloir nous assurer que nous sommes dans la meilleure position possible pour concurrencer stratégiquement la Chine et pour affronter les menaces et les défis que la Chine représente très physiquement, très concrètement – ​​en particulier dans la région Indo-Pacifique », a ajouté Kirby.

___

MAINTENIR L’ÉLAN CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Lors de la conférence sur le climat, Biden mettra en lumière l’un de ses principaux succès nationaux – le projet de loi massif des démocrates sur les soins de santé et le changement climatique connu sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation.

L’engagement américain de quelque 375 milliards de dollars sur une décennie pour lutter contre le changement climatique donne à Biden un plus grand levier pour inciter les autres pays à tenir leurs promesses de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de faire évoluer l’économie mondiale vers des sources d’énergie plus propres.

Biden sera dans une position bien différente de celle du rassemblement de l’année dernière, qui s’est produit au cours d’une période particulièrement malheureuse dans le chemin tortueux du projet de loi vers le passage.

Ce sommet a abouti à des engagements mondiaux supplémentaires pour atteindre les objectifs de température convenus dans l’Accord de Paris sur le climat, que Biden a rejoint après que le président de l’époque, Donald Trump, ait retiré les États-Unis de l’accord. Mais même avec la nouvelle loi américaine, l’Amérique et le monde ont encore un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs d’émissions que les scientifiques espèrent contenir le réchauffement climatique. Et la volonté politique pour plus d’investissements – alors que l’économie mondiale fait face à de nouveaux vents contraires – diminue.

“Il y a un réel fossé entre la réalité des politiques publiques et l’ambition scellée à Glasgow”, a déclaré Joseph Majkut, directeur du programme du Centre d’études stratégiques et internationales sur la sécurité énergétique et le changement climatique.

L’empressement mondial à s’éloigner des combustibles fossiles a été tempéré par l’agitation des marchés mondiaux de l’énergie après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Biden presse les producteurs de pétrole et de gaz d’augmenter la production pour répondre à la demande et faire baisser les prix qui ont financé l’effort de guerre du Kremlin.

Les perspectives d’une percée significative sont d’autant plus minces que les grands émetteurs comme la Chine et l’Inde envoient des délégations moins expérimentées. Les responsables de l’administration Biden ont tenté de réduire les attentes de résultats lors de la réunion et l’ont plutôt présentée comme un retour au leadership américain sur la question.

___

Zeke Miller et Seung Min Kim, The Associated Press