Aux sommets de l’OTAN et du G7, l’Occident serre la Russie

Au cours d'une semaine charnière de sommets européens, deux des principaux blocs géopolitiques occidentaux se concentrent sur ce pour quoi ils ont été construits: Couverture contre le Kremlin.

Dans les montagnes bavaroises, les dirigeants du G7 se sont engagés à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il le faudra » pour résister avec succès à l’invasion russe. Il a décrit une apparente frappe de missile russe sur un centre commercial bondé dans l’est de l’Ukraine comme un “crime de guerre”.

La présence de la Russie au sein du groupement entre 1998 et 2014 – l’ère du Groupe des Huit – apparaît désormais comme une aberration. Le bloc a été initialement assemblé au plus profond de la guerre froide en tant qu’alliance des principaux pays industrialisés de l’Occident capitaliste. La Russie a adhéré dans les années qui ont suivi la chute de l’Union soviétique, une entrée qui reflétait l’optimisme libéral du moment. Mais ensuite, le règne du président Vladimir Poutine s’est durci en une autocratie ultranationaliste, et l’annexion de la Crimée par la Russie il y a huit ans a fait qu’elle n’était plus la bienvenue dans le club.

La dernière réunion du G-7 a vu une série de mesures visant à accroître la pression occidentale sur Moscou. Les pays du groupe poursuivent la mise en place d’un plafonnement des prix du pétrole russe pour priver davantage Poutine de revenus dont il a tant besoin, alors qu’ils ont annoncé dimanche une interdiction de nouvelles importations d’or russe.

“Les États-Unis ont imposé des coûts sans précédent à Poutine pour lui refuser les revenus dont il a besoin pour financer sa guerre contre l’Ukraine”, a déclaré le président Biden. tweeténotant que l’or est “une exportation majeure qui rapporte des dizaines de milliards de dollars à la Russie”.

Biden et la plupart de ses collègues du G-7 seront ensuite à Madrid pour un sommet de l’OTAN. Le rassemblement de l’alliance militaire prééminente de l’Occident devrait être une affaire majeure, où les États membres devraient annoncer qu’ils augmenteront le nombre de forces maintenues à un niveau de préparation élevé à 300 000. C’est une réponse directe à l’invasion russe de l’Ukraine et fait partie de “la plus grande refonte de notre défense et de notre dissuasion collectives depuis la guerre froide”, a déclaré lundi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

« La transformation de la force de réaction rapide de l’OTAN, qui compte quelque 40 000 soldats, est l’une des façons dont l’alliance de 30 membres répond à l’invasion russe de l’Ukraine », ont expliqué mes collègues. “Les dirigeants discuteront également des plans visant à renforcer le flanc oriental de l’alliance, définiront un nouveau modèle de force, annonceront les décisions de financement et publieront un document stratégique qui expose la stratégie de l’OTAN pour les années à venir, selon des diplomates de l’OTAN.”

En 2010, la dernière fois que l’OTAN a exposé son « concept stratégique », le monde semblait un endroit plutôt différent. “Aujourd’hui, la zone euro-atlantique est en paix et la menace d’une attaque conventionnelle contre le territoire de l’OTAN est faible”, déclare le document.

Aujourd’hui, pour de nombreux Européens, la guerre est à leur porte. Loin d’être un anachronisme, l’OTAN est le principal vecteur de leur sécurité collective. En attendant la résolution de certaines objections turques, la Finlande et la Suède devraient rejoindre le bloc. Les pays qui appartenaient autrefois au monde soviétique en sont les champions les plus virulents.

La guerre en Ukraine a profondément changé l’état d’esprit sur le continent. UN récent sondage a constaté que plus de la moitié des habitants de chaque pays du G-7 – qui comprend les quatre plus grandes économies européennes – pensent qu’ils sont dans une nouvelle guerre froide avec la Russie. “En effet, les Italiens d’aujourd’hui sont plus désireux d’affronter la Russie que les Britanniques généralement plus bellicistes l’étaient en novembre, signe de la façon dont les choses ont radicalement changé”, l’économiste a noté.

De nombreuses rides subsistent. Les pays d’Europe de l’Est craignent un manque d’engagement et une éventuelle fatigue des partenaires occidentaux. Plus de la moitié des membres de l’OTAN n’ont pas augmenté leurs budgets de défense pendant la crise actuelle.

Lors de la réunion du G-7, des divisions sont apparues sur la manière de réduire la pression sur l’approvisionnement énergétique mondial, les responsables français suggérant que l’administration Biden devrait assouplit ses sanctions contre les pays producteurs de pétrole Vénézuela et Iran. Cela peut être un non-démarreur politique national pour une Maison Blanche assiégée.

Le sommet de l’OTAN, quant à lui, devrait également mettre en lumière le défi de la Chine. Les dirigeants de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud seront tous présents, signe du changement d’orientation de l’alliance occidentale sur la scène mondiale. Mais il y’à pas d’unanimité sur la manière d’affronter Pékinles grandes puissances européennes comme la France et l’Allemagne hésitant à adopter la position belliciste et conflictuelle de Washington.

Mais pour la Russie, l’écriture est sur le mur. Les dirigeants du G-7 ont clairement indiqué que les puissances occidentales n’étaient pas intéressées à trouver à Poutine une porte de sortie diplomatique pour mettre fin à la guerre. “C’est à l’Ukraine de décider d’un futur règlement de paix, libre de toute pression ou influence extérieure”, ont-ils déclaré dans un communiqué commun. “Nous continuerons à coordonner nos efforts pour répondre aux besoins urgents de l’Ukraine en équipements militaires et de défense.”

Les discussions sur ces fronts se poursuivront cette semaine à Madrid sous les auspices de l’OTAN. Tout cela souligne un changement radical de paradigme en Europe. “De Mourmansk dans l’Arctique à Istanbul sur le Bosphore, un nouveau rideau de fer tombe à travers l’Europe – à 1 000 km à l’est de son prédécesseur de la guerre froide”, écrit Jeremy Cliffe dans le New Statesman.