Aux prises avec un long Covid? Voici ce que vous devriez et ne devriez pas manger

Ce ne sont là que quelques-uns des symptômes courants du « long Covid » qui peuvent affecter les personnes à long terme après la guérison de l’infection, selon les Centers for Disease Control.

Fatigue, brouillard cérébral, palpitations cardiaques et difficultés respiratoires.

Il a ajouté que plus d’un tiers des patients de la Mayo Clinic patients atteints de long Covid rapportent avoir des problèmes avec certaines des activités les plus élémentaires de la vie, comme s’habiller, se doucher et manger.

“C’est juste un mauvais film pour lequel nous n’avons toujours pas la fin”, a déclaré le Dr Joan Salge Blake, professeur clinique de nutrition à l’Université de Boston.