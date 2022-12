Aux prises avec la gueule de bois migraineuse? Lis ça

Lorsque la marque lancinante d’une migraine se lève enfin, le soulagement est profond. Mais pour de nombreuses personnes régulièrement atteintes de ces maux de tête potentiellement débilitants, leur détresse n’est pas terminée simplement parce que la douleur cesse. Au lieu de cela, une phase distincte de la migraine appelée postdrome les laisse se sentir endoloris, fatigués, hébétés et confus – des symptômes étrangement similaires à une autre affection.

Surnommée la « gueule de bois de la migraine », cette constellation de symptômes post-céphalées est remarquablement fréquente, suivant jusqu’à 80% des crises de migraineselon une étude publiée dans Neurologie. Selon le Dr Paul Rizzoli, directeur clinique du Graham Headache Center de l’hôpital Brigham and Women’s Faulkner, les scientifiques se concentrent de plus en plus sur cette composante auparavant méconnue de la migraine.

“Ne sachant pas que c’est une partie acceptée de la migraine, les patients proposent des moyens créatifs de nous parler de leurs symptômes post-drome – ils se sentent lessivés, leur tête est creuse ou ils ont l’impression d’avoir la gueule de bois mais ne buvaient même pas, ” explique le Dr Rizzoli. “Jusqu’à ces dernières années, la science n’avait pas prêté attention à cette facette du syndrome, mais c’est une progression naturelle en se concentrant sur le problème dans son ensemble.”

Les quatre phases de la migraine

La migraine typique peut être une expérience misérable, avec des douleurs à la tête lancinantes accompagnées de nausées, de brouillard cérébral et d’une sensibilité extrême à la lumière et au son, entre autres symptômes. Près de 16 % des Américains sont touchés par les migraines, qui frappent les femmes à près de deux fois plus que les hommes. Des maux de tête sévères sont également l’une des principales raisons des visites aux urgences.

S’étalant sur des heures ou des jours, les migraines peuvent comprendre quatre phases claires, chacune avec son propre ensemble de symptômes. Les phases de prodrome et d’aura pré-douleur peuvent inclure divers changements visuels, des extrêmes d’irritabilité, des difficultés à parler ou des engourdissements et des picotements, tandis que le mal de tête lui-même peut donner l’impression qu’une perceuse se fraye un chemin à travers le crâne.

Symptômes persistants de la migraine : la gueule de bois

Après cette épreuve, un à deux jours de symptômes postdromes peuvent sembler apprivoisés en comparaison, explique le Dr Rizzoli. Mais le brouillard persistant, l’épuisement et la raideur de la nuque peuvent sembler tout aussi invalidants que le mal de tête qui les a précédés. Comme on pense que la migraine agit comme une sorte d’orage électrique activant les neurones du cerveau, il est possible que la gueule de bois de la migraine résulte de “certains circuits électriquement ou neurochimiquement épuisés”, explique le Dr Rizzoli. “Il faut juste du temps au cerveau pour retrouver un fonctionnement normal, ou même pour remplacer certains produits chimiques qui ont été épuisés au cours du processus.”

Mais on ignore encore beaucoup de choses sur le postdrome de la migraine, ajoute-t-il, et la recherche n’a trouvé aucune association cohérente entre des facteurs tels que le type de médicament contre la migraine pris et la durée de toute gueule de bois ultérieure.

Conseils pour soulager une gueule de bois migraineuse

Suivre régulièrement ces étapes peut vous aider à éviter les symptômes persistants après une migraine :

Boire beaucoup d’eau.

Pratiquez une bonne hygiène des maux de tête en maintenant des habitudes alimentaires et de sommeil régulières et en atténuant le stress.

Si possible, essayez d’alléger votre charge pendant les prochaines 24 heures après la fin des maux de tête.

Arrêtez de prendre des analgésiques une fois que le mal de tête a disparu.

Pour les personnes souffrant de gueule de bois migraineuse si distraites par leur incapacité à reprendre leurs activités normales même après une levée de la douleur migraineuse, les médecins prescrivent parfois des médicaments généralement destinés à des conditions telles que la perte de mémoire, la dépression ou les convulsions. Bien qu’ils puissent différer des médicaments habituels utilisés pour traiter la migraine, certains de ces médicaments ont été observés pour aider le syndrome post-drome ou agir à titre préventif pour les maux de tête.

“Pensez au mal de tête que vous venez d’avoir comme si vous aviez couru un marathon ou fait une autre activité stressante”, explique le Dr Rizzoli. “Votre corps a besoin de récupérer, ce qui n’est pas la même chose que de rester au lit avec les lumières éteintes. Détendez-vous, mais restez fonctionnel.”