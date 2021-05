Aux prises avec des temps difficiles au milieu de Covid-19, ces Sénégalaises retrouvent un espoir dans la pêche

Depuis sa naissance sur la côte sénégalaise, l’océan a toujours donné vie à Ndeye Yacine Dieng. Son grand-père était pêcheur et sa grand-mère et sa mère transformaient du poisson. Comme des générations de femmes, elle aide désormais à subvenir aux besoins de sa famille dans la petite communauté de Bargny en séchant, fumant, salant et fermentant les prises rapportées par les villageois masculins. Ils ont été baptisés par des poissons, disent ces femmes.

Mais lorsque la pandémie a frappé, les bateaux qui ont jadis emmené jusqu’à 50 hommes en mer n’en ont transporté que quelques-uns. De nombreux habitants étaient trop terrifiés pour quitter leurs maisons, sans parler de pêcher, de peur d’attraper le virus. Lorsque les femmes locales ont réussi à mettre la main sur le poisson à transformer, elles n’avaient pas les acheteurs habituels, car les marchés fermaient et les pays sans littoral voisins fermaient leurs frontières. Sans économies, de nombreuses familles sont passées de trois repas par jour à un ou deux.

Dieng fait partie des plus d’un millier de femmes à Bargny, et bien d’autres dans les autres villages parsemés de la côte sablonneuse du Sénégal, qui transforment le poisson le maillon crucial d’une chaîne qui constitue l’une des plus grandes exportations du pays et emploie des centaines de milliers de ses habitants.

C’était catastrophique, toutes nos vies ont changé, a déclaré Dieng. Mais, a-t-elle noté, notre communauté est une communauté de solidarité. Cet esprit résonne dans tout le Sénégal avec la devise Teranga, un mot en langue wolof pour l’hospitalité, la communauté et la solidarité. Partout dans le pays, les gens se disent: on es ensemble, une phrase française qui signifie que nous sommes ensemble.

Le mois dernier, la première vraie saison de pêche depuis que la pandémie a dévasté l’industrie a débuté, apportant un regain d’espoir aux transformateurs, à leurs familles et au village. Les vastes bateaux de pêche en bois aux couleurs vives, appelés pirogues, transportent chacun des dizaines d’hommes vers la mer, et les gens envahissent la plage pour aider les pêcheurs à transporter leurs charges pour les acheter.

Mais les défis du coronavirus et bien plus encore demeurent. La montée des mers et le changement climatique menacent les moyens de subsistance et les maisons de ceux qui vivent le long de la côte, et beaucoup n’ont pas les moyens de construire de nouvelles maisons ou de déménager à l’intérieur des terres. Une usine de transformation d’acier s’élevant près de la plage de Bargnys fait craindre la pollution et rejoindra une cimenterie qui est également à proximité, bien que les défenseurs affirment qu’elle est nécessaire pour remplacer les ressources épuisées par la surpêche.

Puisqu’il y a COVID, nous vivons dans la peur « , a déclaré Dieng, 64 ans, qui a sept enfants adultes. » La plupart des gens d’ici et des femmes transformatrices ont vécu une vie difficile. … Nous sommes épuisés. Mais maintenant, petit à petit, c’est aller mieux.

Dieng et ses collègues transformateurs ont surmonté la pandémie en s’appuyant les uns sur les autres. Ils sont habitués à être les soutiens de famille, un expert a estimé que chaque femme qui travaille au Sénégal nourrit sept ou huit membres de la famille. Avant la pandémie, une bonne saison pouvait rapporter 500 000 FCFA à Dieng (1 000 $). L’année dernière, a-t-elle dit, elle a fait peu ou rien.

Le mari de Dieng enseigne le Coran à la mosquée voisine de leur maison, et le couple a mis son argent en commun avec leurs enfants, un fils trouvant du travail à réparer des téléviseurs. D’autres femmes ont obtenu de l’aide d’une famille à l’étranger ou ont loué des parties de leurs réfrigérateurs pour les entreposer. Ils ont survécu, mais ils ont raté leur travail, qui n’est pas seulement un travail, c’est leur héritage. Le traitement est une fierté, a déclaré Dieng.

La plupart des activités de pêche au Sénégal sont à petite échelle et pratiquées selon des méthodes traditionnelles, vieilles de plusieurs générations, aussi anciennes que les méthodes de transformation du poisson par Dieng et d’autres villageois. Ils l’appellent pêche artisanale. Une fois transformé, le poisson est vendu à des acheteurs locaux et internationaux, et sa conservation signifie qu’il dure plus longtemps que le poisson frais et est moins cher pour tous ceux qui l’achètent. Rien qu’au Sénégal, le poisson représente plus de la moitié des protéines consommées par ses 16 millions d’habitants, clé de la sécurité alimentaire dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

La pêche industrielle se pratique également dans les eaux sénégalaises, via des bateaux à moteur et des chalutiers au lieu des pirogues traditionnelles, et plus d’une vingtaine d’entreprises se spécialisent également dans la transformation industrielle dans le pays aux côtés des usines de farine de poisson et des conserveries. Les usines de farine de poisson évaluent les femmes comme Dieng en payant plus pour le poisson et en épuisant les ressources 5 kilos de poisson sont nécessaires pour 1 kilo de farine de poisson, un produit de type poudre de qualité inférieure utilisé pour les animaux de ferme et les animaux de compagnie.

Le gouvernement sénégalais a également des accords avec d’autres pays leur permettant de pêcher au large des côtes du pays et imposant des limites sur ce qu’ils peuvent transporter, mais surveiller ce que ces gros bateaux d’Europe, de Chine et de Russie récoltent s’est avéré difficile. Les villages disent que les étrangers dévastent l’approvisionnement local.

Dieng est devenue une dirigeante locale et un mentor dont les voisins lui demandent de plus en plus de conseils sur tout, des problèmes d’argent à leurs mariages, et elle et d’autres font maintenant partie d’une voix collective croissante de femmes au Sénégal travaillant pour le changement le long de la côte et au-delà.

Le Sénégal a désigné un terrain près de Bargny comme zone économique dans ses efforts d’investissement dans le réaménagement. La voisine de Diengs, Fatou Samba, est conseillère municipale et présidente de l’Association des femmes transformatrices de produits de la pêche, et elle a témoigné sur les défis de la pêche artisanale. Elle espère arrêter une grande partie de l’expansion de la grande industrie alors que les entreprises de farine de poisson ramassent du poisson et envoient le produit en Europe et en Asie.

Si nous nous laissons distancer, d’ici deux ou trois ans, les femmes n’auront plus de travail, a déclaré Samba. Nous ne sommes pas contre la création d’un projet qui développera le Sénégal. Mais nous sommes contre les projets qui doivent faire perdre aux femmes le droit de travailler.

Samba met également en garde contre les effets du changement climatique, la montée des marées érodant la côte sénégalaise et obligeant les pêcheurs à chercher leurs prises plus loin en mer. Samba et Dieng ont chacun perdu au moins la moitié de leurs maisons en bord de mer alors que les pièces étaient vidées d’eau pendant la saison des pluies de la dernière décennie.

En plus de leur travail laborieux de transformation du poisson, Samba et d’autres femmes s’occupent du gros du travail à la maison. Surtout en Afrique, les femmes sont des combattantes. Les femmes sont des travailleuses. Les femmes sont des chefs de famille, a déclaré Samba. Par conséquent, les femmes doivent être autonomisées. Dieng, Samba et d’autres femmes veulent être entendues par le gouvernement et par les entreprises qui construisent des projets près d’elles. Ils veulent un meilleur financement, une protection de leur poisson et de leurs sites de transformation et une réglementation sanitaire améliorée.

Ces femmes ouvrent leurs portes à la famille, aux amis, aux voisins et même aux étrangers qui ont hâte d’entendre parler du travail dont elles sont si fières et qu’elles veulent préserver pour aider à mettre de la nourriture sur la table pour leurs familles et à payer les frais de scolarité de leurs enfants. les enfants afin qu’ils puissent avoir un avenir qui n’impliquera peut-être pas les poissons. Mais s’ils sont heureux de parler du travail, ils hésitent à se concentrer sur eux-mêmes. La communauté est ce avec quoi ils sont le plus à l’aise.

À la fin du mois dernier, lorsque le message s’est répandu que les pêcheurs revenaient enfin à Bargny avec des prises, Dieng et d’autres se sont dépêchés de rencontrer les pirogues, attachés par des cordes à la plage. C’était le plus long que Dieng ait été loin de la prise. Elle en a acheté assez pour que son transport soit transporté en charrette tirée par des chevaux sur le terrain qu’elle et ses amis revendiquaient sur des acres de sable noir. Puis elle a commencé le travail qu’elle connaissait depuis des décennies.

Une fois les poissons empilés sur le sol, les femmes les ont lissés avec un petit morceau de bois plat. Ils les ont recouverts de coquilles d’arachide brun clair, achetées par le sac, puis ont allumé des braises dans un bol et les ont placées sur les coquilles, qui ont commencé à brûler. De la fumée s’envolait partout, signe de progrès. Mais cela rendait encore plus difficile d’essayer de respirer aussi brutalement que de travailler sous le soleil brûlant pendant le Ramadan, lorsque les femmes jeûnaient.

Les femmes ont attisé le feu et, après s’être senties convaincues qu’il fumerait pendant des heures, se sont éloignées. Au bout d’un jour ou deux, ils sont revenus pour retourner le poisson et le laisser sécher au soleil. Un autre jour passa et les femmes revinrent pour le nettoyer. Enfin, le poisson était emballé dans de vastes filets, vendu et emporté dans des camions.

La pandémie a enseigné aux villageois une leçon cruciale: l’argent du poisson n’est peut-être pas toujours là, il est donc important d’essayer d’économiser une partie de leurs revenus.

La pandémie n’est pas non plus terminée, alors Dieng et d’autres femmes font du porte-à-porte pour sensibiliser et inciter les gens à se faire vacciner. Comme beaucoup d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le Sénégal a imposé des mesures strictes au début de la pandémie. Le gouvernement a été largement félicité pour sa gestion globale de la pandémie, et les couvre-feux ont été levés et les restrictions largement assouplies. Mais le pays a enregistré plus de 40 000 cas, et les campagnes des volontaires et du gouvernement visent à garder une autre vague à distance.

À la fin d’une longue journée de travail, et avant de rentrer chez elle pour rompre le jeûne du Ramadan avec sa famille, Dieng se tient devant son poisson fumant et enregistre une vidéo qu’elle espère motivera les femmes qui travaillent dans l’industrie. «C’est notre or. Ce site est tout, ce site est tout pour nous », a déclaré Dieng à propos de la côte et de son importance vitale pour Bargny.« Toutes les femmes doivent se lever.… Nous devons travailler, toujours travailler et travailler à nouveau pour nos lendemains, pour nos futur.

