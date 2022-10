Aux premières lignes du long COVID, les cliniques locales s’avèrent vitales

Ils ouvrent la voie en partie parce que le gouvernement fédéral n’a fait que des efforts limités, déclare Lisa McCorkell, co-fondatrice de la coopérative de recherche dirigée par les patients. Le groupe international a été fondé au printemps 2020 par des chercheurs également patients de longue date du COVID.

“C’est une grande raison pour laquelle on ne parle pas autant de COVID depuis longtemps”, déclare McCorkell. « C’est définitivement un problème national. Mais cela se répercute sur les services de santé nationaux et locaux, et il n’y a pas assez de ressources. »

Les cliniques publiques peuvent être accessibles aux personnes sans assurance et sont souvent moins chères que les cliniques des hôpitaux privés.

Harborview a traité plus de 1 000 patients atteints de COVID long, et 200 autres patients attendent un traitement, déclare Jessica Bender, MD, codirectrice de la clinique de réadaptation et de récupération post-COVID de l’Université de Washington dans le quartier First Hill de Seattle.

de cliniques. Alors que les cliniques publiques peuvent être moins chères ou même gratuites pour certains patients, les méthodes de paiement varient d’une clinique à l’autre.

Cliniques de santé agréées par le gouvernement fédéral

offrir un traitement sur une échelle mobile. Par exemple, le

Système de santé de l’Université Riverside

en Californie a des centres agréés par le gouvernement fédéral. Et d’autres prestataires qui ne sont pas qualifiés au niveau fédéral proposent également des soins payés selon une échelle mobile. Ils incluent Campbell County Health dans le Wyoming, où certains résidents ont droit à des remises de 25% à 100%, a déclaré le porte-parole Norberto Orellana.

Le groupe Survivor Corps propose listes par états

À Harborview, Bender dit que la clinique post-COVID de l’hôpital public a commencé avec un personnel de médecins en réadaptation, mais s’est élargie en 2021 pour inclure des médecins de famille et de médecine interne. Et il propose des programmes de santé mentale avec des psychologues en réadaptation qui expliquent comment traiter avec des médecins ou des proches qui ne croient pas que le COVID existe depuis longtemps.

“J’ai des patients qui ont vraiment été dévastés par le manque de soutien des collègues [and] famille », dit Bender.

Dans le comté de Campbell, WY, la poussée pandémique n’est arrivée sérieusement qu’à la fin de 2021. Les physiothérapeutes des services de réadaptation en santé du comté de Campbell ont organisé un programme de réadaptation pour les résidents atteints de longue durée de COVID après avoir reconnu le besoin, explique Shannon Sorensen, directrice de la réadaptation à Campbell County Health.

« Nous avons eu des patients qui présentaient des douleurs thoraciques ou des palpitations cardiaques. Il y avait des gens qui essayaient de se remettre au travail. Ils étaient frustrés », dit Sorensen.

Les militants de l’encéphalomyélite myalgique et du syndrome de fatigue chronique ont embrassé la lutte pour reconnaître et aider les longs patients atteints de COVID, notant les similitudes entre les conditions, et espèrent aider à lancer une recherche, un traitement et des avantages plus organisés pour les longs patients atteints de COVID et les patients atteints d’EM/SFC.

À Fort. Collins, CO, la militante pour les personnes handicapées Alison Sbrana souffre depuis longtemps d’encéphalomyélite myalgique. Elle et d’autres membres de la section locale de Action MEont rencontré des représentants de l’État pendant plusieurs années et voient enfin les résultats de ces efforts.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a créé le poste à temps plein de conseiller politique pour la planification à long terme des infections COVID et post-virales.

“C’est une façon d’avancer sur la façon dont les gouvernements des États prêtent (enfin) attention aux maladies chroniques déclenchées par une infection et commencent à y penser”, déclare Sbrana.

Les hôpitaux Health + de New York ont ​​lancé ce qui pourrait être le programme de traitement COVID long le plus étendu du pays en avril 2021. Appelé Après-soinil fournit des services de santé physique et mentale ainsi que des systèmes de soutien communautaire et une aide financière.

Un problème persistant pour les patients est qu’il n’y a pas encore de test pour le long COVID, comme c’est le cas pour le COVID-19, déclare Amanda Johnson, MD, vice-présidente adjointe pour les soins ambulatoires et la santé de la population à New York Health + Hospitals. « C’est à bien des égards un diagnostic d’exclusion. Vous devez vous assurer que leur essoufflement n’est pas causé par autre chose. C’est la même chose avec l’anémie », dit-elle.

Le ministère de la Santé publique de Californie a un site web détaillé consacré au sujety compris vidéos de « long courriers » décrivant leurs expériences.

Le Vermont est l’un des nombreux États étudiant le long COVID, dit Mark Levine, MD, le commissaire à la santé de l’État. L’État, en collaboration avec l’Université du Vermont, a mis en place un projet de surveillance pour déterminer le nombre de personnes atteintes de COVID depuis longtemps, ainsi que sa gravité, sa durée et les prédispositions potentielles.

L’Université de l’Utah à Salt Lake City a créé il y a plus d’un an une clinique COVID-19 complète qui s’occupe également de longs patients COVID, explique Jeannette Brown, MD, PhD, professeure agrégée à l’école et directrice de la clinique COVID-19.

Jennifer Chevinsky, MD, MPH, avait déjà une compréhension approfondie du long COVID lorsqu’elle a atterri dans le comté de Riverside, en Californie, à l’été 2021. Elle est venue d’Atlanta, où, dans le cadre de son travail d’officier du service de renseignement sur les épidémies au CDC , elle a entendu des histoires de patients COVID-19 qui ne s’amélioraient pas.

Elle est maintenant administratrice adjointe de la santé publique du comté de Riverside, dans une région connue pour ses déserts, ses températures estivales torrides et sa population diversifiée. Elle dit que son département a aidé à lancer des programmes tels que des appels téléphoniques de suivi post-COVID-19 et de longs programmes de formation COVID qui atteignent les nombreux résidents latinos de ce comté de 2,4 millions d’habitants. Il comprend également des résidents noirs et amérindiens.

« Nous veillons à ce que l’information circule auprès des organisations communautaires et confessionnelles et des agents de santé communautaires », dit-elle.

McCorkell, de la coopérative de recherche dirigée par les patients, affirme qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser le public aux risques du long COVID et à la manière d’obtenir des soins pour les patients. Elle aimerait voir une campagne nationale de santé publique sur le long COVID, éventuellement dirigée par le CDC en partenariat avec des agents de santé locaux et des organisations communautaires, dit-elle.

“Cela,” dit-elle, “pourrait faire une grande différence.”