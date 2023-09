Aux Philippines, un volcan rend des enfants malades

Manille, Philippines –

Le smog contenant des gaz provenant d’un volcan philippin agité a rendu malades des dizaines d’étudiants et a incité 25 villes à fermer leurs écoles vendredi par mesure de précaution sanitaire, ont indiqué des responsables.

Il n’y avait pas de menace imminente d’une éruption majeure du volcan Taal, qui, selon les autorités, reste à un faible niveau d’agitation dans la province de Batangas, au sud de Manille. Mais ils ont déclaré que l’émission de vapeur chargée de dioxyde de soufre ces derniers jours avait provoqué une irritation de la peau, de la gorge et des yeux d’au moins 45 étudiants des villes voisines.

Les cours ont été suspendus dans 25 villes de Batangas pour assurer la sécurité des élèves chez eux. Certaines écoles ont repris les cours en ligne et l’apprentissage à domicile qui étaient largement utilisés au plus fort de la pandémie de coronavirus, ont indiqué des responsables.

Du smog a également été signalé à Manille, au nord de Taal, ces derniers jours, mais l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a déclaré qu’il était en grande partie causé par les émissions des véhicules et non par le volcan.

Taal, l’un des plus petits volcans du monde, fait partie d’une vingtaine de volcans actifs aux Philippines, situées le long de la « ceinture de feu » du Pacifique, une région sismiquement active et sujette aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques.

Le volcan de 311 mètres (1 020 pieds) se trouve au milieu d’un lac pittoresque et constitue une attraction touristique populaire à environ 60 kilomètres (37 miles) au sud de Manille.

Taal est entré en éruption en janvier 2020 avec un énorme panache de cendres et de vapeur qui a provoqué l’évacuation de dizaines de milliers de personnes et la fermeture de l’aéroport international de Manille.