MANILLE – Sept soldats philippins, dont un colonel de l’armée de l’air, sont morts lorsque l’hélicoptère dans lequel ils volaient s’est écrasé dans le sud des Philippines lors d’une chasse aux rebelles communistes ce week-end.

L’armée a déclaré que l’hélicoptère, un vaisseau UH-1H de l’ère Vietnam remis à neuf, communément appelé Huey, volait samedi avec un autre Huey en cours de ravitaillement vers une base éloignée de Pantaron, une région montagneuse de la province de Bukidnon, lorsqu’il s’est écrasé.

«L’autre hélicoptère a téléphoné et leur a dit qu’ils traînaient de la fumée», a déclaré le général de division Andres Centeno, commandant général de la quatrième division d’infanterie de l’armée. « Il s’est écrasé dans un champ ouvert. »

Aucun survivant n’a été retrouvé lorsque les sauveteurs ont atteint la zone, a-t-il déclaré.

Les noms des soldats n’ont pas été divulgués en attendant la notification de leurs familles, mais le plus haut gradé d’entre eux était un colonel de l’armée de l’air, a déclaré l’armée. Sur les six autres, trois étaient des aviateurs et trois servaient dans l’armée.