Aux Philippines, les victimes de la loi martiale craignent que leurs histoires soient effacées sous “Bongbong” Marcos

Hong Kong

CNN

—



Lorsque le président philippin Ferdinand “Bongbong” Marcos Jnr. rencontré le président américain Joe Biden à New York la semaine dernière, il y avait un sentiment inconfortable de déjà-vu pour certains Philippins plus âgés.

Mais ce n’est pas tant que la visite a eu lieu 40 ans après que le père et homonyme de Marcos a été accueilli à Washington par le président Ronald Reagan.

C’est qu’il est également venu 50 ans – presque jour pour jour – après Marcos Snr. a placé son pays sous la loi martiale, déclenchant une période notoire de 14 ans au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, torturées et emprisonnées.

Comme Marcos Jnr. s’est lancé dans une offensive de charme de six jours, en assistant à l’Assemblée générale des Nations Unies et en rencontrant les Banque mondiale et groupes d’entreprises, de retour dans la nation insulaire d’Asie du Sud-Est, des milliers de personnes se sont rassemblées pour se souvenir des victimes qui avaient souffert sous la surveillance de son père. Ils ont organisé des expositions, des projections de documentaires et des séminaires pour raconter les histoires d’abus qui ont eu lieu après que la loi martiale a été imposée le 21 septembre 1972 et annoncée au public deux jours plus tard.

Leur principal espoir était de s’assurer que ces atrocités ne seraient jamais oubliées ou répétées, mais beaucoup d’entre eux craignent que l’ascension de Marcos Jnr. sur la scène mondiale ne soit qu’une étape de plus dans la réhabilitation du nom de la famille – et que non seulement les crimes soient de son père dictateur étant balayé sous le tapis, mais que les abus plus récents sont également ignorés.

Loretta Ann Rosales, professeur d’histoire et militante des droits de l’homme, se souvient avoir été torturée par la police et l’armée pendant la période de la loi martiale.

Elle a été arrêtée deux fois dans les années 1970 pour avoir participé à des manifestations de rue après que certains de ses étudiants aient informé les autorités qu’elle avait critiqué le régime de Marcos Snr.

Ses ravisseurs ont versé de la cire de bougie allumée sur ses bras, l’ont partiellement étouffée avec une ceinture et l’ont soumise au waterboarding pendant des heures.

Dans sa pire expérience, ses tortionnaires lui ont coupé des fils aux bras et aux pieds et lui ont donné des décharges électriques qui ont fait convulser son corps.

Maintenant, à 83 ans, elle se considère chanceuse d’avoir survécu et a consacré sa vie à l’activisme des droits de l’homme et à faire en sorte que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais.

Les Philippines ont officiellement reconnu que 11 103 personnes ont été torturées et maltraitées pendant la période de la loi martiale. Il y a également eu 2 326 meurtres et disparitions entre 1972 et 1986, avant Marcos Snr. a été renversé par un soulèvement populaire. Ils sont commémorés par la Commission commémorative des victimes de violations des droits de l’homme, financée par le gouvernement.

Mais le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé. Selon Amnesty International, au moins 50 000 personnes ont été arrêtées et détenues en vertu de la loi martiale de 1972 à 1975 seulement, parmi lesquelles des employés d’église, des militants des droits de l’homme, des avocats de l’aide juridique, des dirigeants syndicaux et des journalistes.

Ce que Rosales et d’autres survivants craignent, c’est que les leçons de cette époque risquent d’être oubliées.

Marcos Jnr., qui a été élu démocratiquement en mai avec une majorité massive, a défendu son père et a refusé de s’excuser pour ses actes. Il a déclaré qu’il était faux de qualifier son père de dictateur et, lors de sa campagne présidentielle, il a fait l’éloge de Marcos Snr. comme un “génie politique”.

“La lutte pour les droits de l’homme aux Philippines a commencé il y a 50 ans, et cela continue aujourd’hui”, a déclaré Rosales.

“Ce contre quoi nous nous battons, c’est la distorsion historique, pour ne pas être réduit au silence, pour ne pas être oublié”, a-t-elle ajouté.

Les survivants craignent que ce ne soit pas seulement le passé qui soit déformé, mais aussi le présent.

Le prédécesseur de Marcos Jnr. à la présidence, Rodrigo Duterte, a été largement critiqué par les organismes de défense des droits de l’homme pour sa guerre contre la drogue, dans laquelle la police philippine aurait commis 6 235 exécutions extrajudiciaires depuis 2016, selon un rapport du gouvernement.

Duterte a retiré les Philippines de la Cour pénale internationale en 2018, des semaines après que son procureur a déclaré qu’il prévoyait d’enquêter sur les meurtres de la guerre contre la drogue. Marcos Jr. – dont la vice-présidente est la fille de Duterte, Sara – a refusé de rejoindre le tribunal.

Pendant ce temps, des groupes de défense des droits affirment que les militants et les journalistes indépendants restent la cible de violences et de menaces dans le pays.

Le directeur adjoint de Human Rights Watch pour l’Asie, Phil Robertson, a mis en garde l’Assemblée générale des Nations Unies contre le fait de croire à « l’image trompeuse des droits de l’homme aux Philippines » Marcos Jnr. avait mis en avant depuis sa victoire aux élections présidentielles.

“Les membres de l’ONU devraient résister à avaler les banalités enrobées de sucre sur les droits de l’homme”, a déclaré Robertson.

“La situation des droits de l’homme aux Philippines reste médiocre et, jusqu’à présent, Marcos n’a montré aucune intention de la changer de manière substantielle”, a-t-il déclaré.

Lorsque Marcos Snr. a visité Reagan en 1982, il y a eu des protestations contre son bilan en matière de droits de l’homme – mais elles sont tombées dans l’oreille d’un sourd. C’était au plus fort de la guerre froide et à l’époque, Washington considérait les Philippines, qui abritaient des bases militaires américaines, comme un allié clé en Asie.

Quarante ans plus tard, lorsque Marcos Jnr. arrivé la semaine dernière pour assister à l’Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu de nouveau des manifestations, avec des militants scandant “Marcos, plus jamais” devant la Bourse de New York et le siège de l’ONU à New York.

Les relations entre les États-Unis et les Philippines restent solides. Et avec la Chine défiant la domination militaire américaine en Asie, l’importance de cette relation a pris une importance renouvelée ces dernières années.

La lecture de la réunion par la Maison Blanche a parlé de Biden réaffirmant l’engagement «à toute épreuve» des États-Unis pour la défense des Philippines et de Biden et Marcos Jnr. discuter de la mer de Chine méridionale – où Pékin est accusé d’empiéter sur le territoire des Philippines et sur le territoire maritime d’autres pays d’Asie du Sud-Est.

Compte tenu de l’importance stratégique de la relation, les militants ont peu d’espoir que les États-Unis exercent une pression sur Manille pour dénoncer la violence et le pillage économique qui se sont produits sous le règne de Marcos Snr.

Ils soulignent que c’est à Hawaï que Marcos Snr. et la famille a fui après avoir été destituée lors de la révolution du pouvoir populaire (après la mort de Marcos Snr. en 1989, d’autres membres de la famille ont été autorisés à retourner aux Philippines).

Lors de leur réunion du 22 septembre, Biden a qualifié la victoire électorale écrasante de Marcos Jnr. de “grande victoire” et a parlé de “l’importance cruciale” de l’alliance américano-philippine.

Une lecture de la réunion de la Maison Blanche a également déclaré que les deux hommes avaient discuté de “l’importance du respect des droits de l’homme”, mais Rosales n’a pas été impressionné.

« (Marcos) n’a jamais mentionné la loi martiale et les atrocités de l’armée contre le peuple… encore moins les meurtres d’innocents soupçonnés de trafic de drogue. Ce sont les réalités concrètes sur le terrain », a déclaré Rosales.

Ce que Rosales et d’autres aimeraient voir, c’est une reconnaissance de Marcos Jnr. des torts qui se sont produits sous la surveillance de son père – et une assurance que cela ne se reproduira plus.