Aux Philippines, l’entrée de la mariée est retardée car la porte de l’église se bloque

Une vidéo d’une mariée attendant patiemment de marcher dans l’allée a pris d’assaut Instagram. Dans la vidéo virale du mariage, on voit le coordinateur de l’événement tirer sur la porte de toutes ses forces alors que la mariée attend son entrée. Alors que l’autre partie de la vidéo montre le coordinateur de l’événement demandant de l’aide car il n’a pas réussi à ouvrir seul la porte de l’église. La mariée, qui est reconnue comme Ghie Anne Marie Cioco, maintient son calme alors même que le coordinateur a du mal à ouvrir la porte.

Regardez la vidéo ici

La vidéo a été partagée sur la page intitulée Philippine Star. Quelques instants après le partage de la vidéo en ligne, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont commenté la vidéo. Un utilisateur a écrit: “Je prendrais cela comme un signe que j’espère que tout ira bien pour son mariage”. Un autre utilisateur a commenté, “Pinto être comme:” il n’y aura pas de mariage! Rentrez tous chez vous !” Un utilisateur a également écrit : “Dans les coulisses de chaque beau mariage”.

Cet incident s’est produit le 16 août 2022 dans la ville de Masbate aux Philippines. Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 318 000 vues et 27 000 likes.

Le vidéaste de mariage Zye Lee a déclaré: «Si les planificateurs utiles n’étaient pas présents, plus de photos n’auraient peut-être pas été possibles. “C’était drôle quand la porte ne s’ouvrait presque pas comme si elle ne voulait pas que le mariage ait lieu”, a ajouté Lee. Les coordinateurs étaient heureusement présents et ont fait de leur mieux pour l’ouvrir. L’emplacement de l’église était charmant et historique.

Le vidéaste a en outre déclaré que tout au mariage s’était déroulé sans accroc. « Le mariage a été un succès. Tout le monde s’est amusé et a profité de son occasion spéciale”, a-t-il déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici