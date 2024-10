Aux Philippines, le bilan des inondations et des glissements de terrain s’alourdit après la tempête tropicale Trami

Le nombre de morts et de disparus dans les inondations et glissements de terrain massifs provoqués par la tempête tropicale Trami aux Philippines a atteint près de 130, et le président a déclaré samedi que de nombreuses zones restaient isolées et que des personnes avaient besoin d’être secourues.

Le Trami a explosé vendredi depuis le nord-ouest des Philippines, faisant initialement au moins 85 morts et 41 autres disparus dans l’une des tempêtes les plus meurtrières et les plus destructrices de l’archipel d’Asie du Sud-Est jusqu’à présent cette année, a déclaré l’agence gouvernementale d’intervention en cas de catastrophe. Le nombre de morts devrait augmenter à mesure que des informations arrivent de zones auparavant isolées.

Des dizaines de policiers, de pompiers et d’autres personnels d’urgence, appuyés par trois pelles rétrocaveuses et des chiens renifleurs, ont déterré samedi l’un des deux derniers villageois portés disparus dans la ville au bord du lac de Talisay, dans la province de Batangas.

Un père, qui attendait des nouvelles de sa fille de 14 ans disparue, a pleuré tandis que les sauveteurs plaçaient la dépouille dans un sac mortuaire noir. Désemparé, il a suivi les policiers qui transportaient le sac mortuaire dans une ruelle boueuse du village jusqu’à un fourgon de police lorsqu’une habitante en pleurs s’est approchée de lui pour lui exprimer sa sympathie.

Les sauveteurs recherchent des corps samedi après qu’un glissement de terrain déclenché par la tempête tropicale Trami a frappé des maisons à Talisay, dans la province de Batangas, aux Philippines. (Aaron Favila/Associated Press)

L’homme a déclaré qu’il était sûr qu’il s’agissait de sa fille, mais les autorités devaient procéder à des contrôles pour confirmer l’identité du villageois déterré dans le monticule.

Dans un gymnase de basket-ball voisin du centre-ville, plus d’une douzaine de cercueils blancs ont été déposés côte à côte, contenant les restes de ceux trouvés dans les tas de boue, de rochers et d’arbres qui tombaient en cascade jeudi après-midi sur la pente raide d’une crête boisée. Village Sampaloc de Talisay.

Le président Ferdinand Marcos, qui a inspecté samedi une autre région durement touchée au sud-est de Manille, a déclaré que le volume inhabituellement important de précipitations déversées par la tempête – y compris dans certaines zones qui ont reçu un à deux mois de précipitations en seulement 24 heures – a dépassé les contrôles contre les inondations. dans les provinces fouettées par Trami.

Un habitant passe samedi devant des arbres renversés après un glissement de terrain déclenché par la tempête tropicale Trami à Talisay, aux Philippines. (Aaron Favila/Associated Press)

« Il y avait trop d’eau », a déclaré Marcos aux journalistes.

« Nous n’avons pas encore terminé notre travail de sauvetage », a-t-il déclaré. « Notre problème ici, c’est qu’il reste encore de nombreuses zones inondées et inaccessibles même aux gros camions. »

Son administration, a déclaré Marcos, envisage de commencer à travailler sur un projet majeur de contrôle des inondations qui puisse répondre aux menaces sans précédent posées par le changement climatique.

Plus de cinq millions de personnes se trouvaient sur le chemin de la tempête, dont près d’un demi-million qui ont pour la plupart fui vers plus de 6 300 abris d’urgence dans plusieurs provinces, a indiqué l’agence gouvernementale.

Les habitants tentent de fouiller pour chercher leurs effets personnels samedi après qu’un glissement de terrain déclenché par la tempête tropicale Trami a frappé des maisons, faisant plusieurs morts parmi les villageois de Talisay, aux Philippines. (Aaron Favila/Associated Press)

Lors d’une réunion d’urgence du cabinet, Marcos a fait part de ses inquiétudes concernant les rapports des prévisionnistes gouvernementaux selon lesquels la tempête – la 11e à frapper les Philippines cette année – pourrait faire demi-tour la semaine prochaine alors qu’elle est repoussée par les vents de haute pression dans la mer de Chine méridionale. .

La tempête devrait frapper le Vietnam ce week-end s’il maintient son cap.

Le gouvernement philippin a fermé vendredi les écoles et les bureaux gouvernementaux pour le troisième jour afin d’assurer la sécurité de millions de personnes sur la principale île du nord de Luzon. Les services de ferry inter-îles ont également été suspendus, bloquant des milliers de personnes.

Le temps s’est amélioré dans de nombreuses régions samedi, permettant des travaux de nettoyage dans la plupart des régions.

Chaque année, une vingtaine de tempêtes et de typhons frappent les Philippines, un archipel d’Asie du Sud-Est situé entre l’océan Pacifique et la mer de Chine méridionale. En 2013, le typhon Haiyan, l’un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés, a fait plus de 7 300 morts ou disparus et a rasé des villages entiers.