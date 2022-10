Aux Philippines, la tempête Paeng fait 45 morts dans des inondations et des glissements de terrain

Une tempête tropicale a déclenché des inondations et des glissements de terrain aux Philippines, tuant au moins 45 personnes et envoyant des sauveteurs à la recherche de victimes disparues samedi.

Des vents violents et de fortes pluies se sont abattus sur l’île de Mindanao, déracinant des milliers de personnes, les agences d’aide a dit. Les eaux de crue y ont submergé les écoles et les ménages, selon à l’agence des Nations Unies pour l’enfance. Ce a dit plus de 3 millions de personnes vivaient dans les zones touchées par le cyclone, la dernière d’au moins 20 tempêtes à frapper les Philippines au cours de la saison pacifique des typhons de cette année.