Aux Philippines, Blinken s’engage à renforcer les liens militaires

M. Marcos a également parlé de renforcer l’arrangement de défense mutuelle entre les États-Unis et les Philippines. Les deux pays sont des alliés de traité et l’armée américaine maintient depuis longtemps une présence aux Philippines. Les responsables américains ont discuté d’un meilleur accès possible aux bases militaires dans le pays, faisant plus d’exercices entre les deux armées et rendant leurs systèmes de défense plus interopérables – dans le cadre de la stratégie indo-pacifique de Washington visant à accroître la coopération avec les alliés et les partenaires pour contrebalancer la Chine.

M. Marcos a parlé de la nécessité “de faire évoluer cette relation face à tous les changements que nous avons constatés”, ajoutant que “le Traité de défense mutuelle est en constante évolution”.

M. Blinken a accepté. “L’alliance est forte”, a-t-il dit, “et, je crois, peut devenir encore plus forte.”