AUGUSTA, Géorgie – Quelque chose d’extraordinaire se passe cette semaine au Masters. Pour la première fois en mémoire, et très probablement pour la première fois, un golfeur se prononce avec force et persistance pour les droits de vote, la justice sociale et les droits civils tout en jouant dans ce tournoi emblématique dans un club privé qui n’a pas fait. t permettre à un homme noir d’être membre jusqu’en 1990 ou à une femme jusqu’en 2012.

Le golfeur est biracial. Son nom est Cameron Champ. Il n’a que 25 ans. L’année dernière, il a écrit les noms des victimes de la police, Breonna Taylor et Jacob Blake, sur ses chaussures lors d’un événement du PGA Tour. Lorsqu’il est entré sur le practice ce jour-là, il a dit: «Trois personnes différentes m’ont demandé: ‘Qui sont-ils?’ Pour moi, cela prouve pourquoi je le fais.

Ce jeune homme réfléchi, ce talent prodigieux et percutant, n’est qu’à trois coups de la tête à mi-parcours du Masters. Quoi qu’il arrive le reste du chemin, voici un athlète qui rencontre le moment, à la fois sur le terrain et à l’extérieur.

Tiger Woods, avec tout son pouvoir, s’est rarement soucié d’aborder publiquement des questions sociales et culturelles controversées.

Champ, en revanche, n’arrêtera pas d’en parler.

Cela a commencé plus tôt cette semaine lorsqu’il a été interrogé sur le tournoi joué dans le contexte de la nouvelle loi géorgienne de suppression des électeurs, qui, selon les groupes de défense des droits civiques, limitera le droit de vote des personnes de couleur – et en particulier s’il pensait qu’Augusta National en dirait quelque chose. .

«Je pense que oui», a déclaré Champ. «Je pense que beaucoup de gens sont très déçus de voir (la loi). Comme vous pouvez le constater, cela cible vraiment certaines communautés noires et rend le vote plus difficile, ce qui pour moi, c’est le droit de vote de tout le monde. Pour moi, voir ça, c’est très choquant. De toute évidence, avec la MLB et ce qu’ils ont fait et le déplacement du All-Star Game était une grande déclaration. Je sais qu’il y a un tas d’autres organisations et entreprises qui ont fait bouger les choses.

«Encore une fois, c’est un événement prestigieux, et je sais qu’il se passe beaucoup de choses avec lui et les gens qui y participent. Mais oui, c’était vraiment un peu frustrant de voir ça. Cette semaine, je soutiendrai certainement certaines choses tout au long de la semaine.

Il s’est avéré que, interrogé spécifiquement sur la loi lors de sa conférence de presse de mercredi, le président national d’Augusta, Fred Ridley, a refusé de la condamner, refusant de dire s’il était pour ou contre.

Après sa ronde scintillante de quatre sous la normale de 68 vendredi, Champ était de nouveau au micro, et une fois de plus ne reculait pas.

«C’est ce qu’ils ont décidé de faire et c’est ce qu’ils en pensaient», a-t-il déclaré. «Je n’ai rien de négatif à dire à ce sujet. Je suppose que je ne sais pas. Pour beaucoup de gens, cela peut être un sujet très délicat, en particulier autour des Masters et je comprends cela. Est-ce un peu frustrant? Peut-être. »

Continuerait-il à parler de la question?

« Oh bien sûr. Bien sûr. Comme je l’ai dit, c’est très frustrant de voir cela se produire. C’est aussi très dérangeant, pour être honnête. Mais encore une fois, je vais parler. Je vais être respectueux à ce sujet. Mais en fin de compte, c’est ce qui est juste et ce qui doit arriver. »

L’autre jour, on lui a demandé s’il aimait être le type qui devait intervenir et utiliser sa plate-forme pour discuter de problèmes dont personne d’autre n’est disposé à parler.

«Ce n’est pas que j’aime être; c’est quelque chose que je sens que je dois faire. Évidemment, j’aime ça parce que c’est qui je suis, mais c’est comme si je devais faire ça. C’est un sujet qui n’a pas été évoqué depuis que tout s’est passé. Il est juste en quelque sorte poussé vers l’arrière comme il le fait toujours.

Donc, a-t-il dit, il essaie simplement de le maintenir et d’essayer de créer plus de fondations autour de lui pour le faire fonctionner et le faire construire parce que – l’injustice sociale ou l’égalité ou la race, on ne parle que lorsque de mauvais incidents se produisent, ce qui est un peu malheureux. Comme je l’ai dit, je dois continuer à pousser.

Champ était au premier tee jeudi matin lorsque Lee Elder, le premier homme noir à jouer dans le Masters, en 1975, a été présenté comme l’un des partants honoraires du tournoi. Elder a inspiré le défunt grand-père de Champ à se lancer dans le jeu, et c’est ce grand-père qui a acheté à Cameron son premier ensemble de clubs en plastique à l’âge de 2 ans, le mettant en route.

« Juste pour une sorte d’histoire de témoin, honnêtement », a déclaré Champ. «Lee est quelqu’un qui a été une figure pour mon grand-père en grandissant. Sans mon grand-père – mon père était un joueur de baseball professionnel – j’aurais probablement joué au baseball ou à un autre sport. Si ce n’était pas pour lui, je ne serais probablement pas ici.

«Pour moi, aujourd’hui, je voulais juste lui rendre ça.»