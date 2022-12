Aux marchés de Noël allemands, les sourires brillent mais les budgets sont serrés

NUREMBERG, Allemagne — Des crèches de bois sculptées, des ornements, des bougies, des jouets pour enfants, des biscuits au pain d’épice aux multiples formes, des saucisses et du vin chaud sirotés dans des tasses en verre peint.

Peu d’endroits en Allemagne se sentent aussi Noël à cette période de l’année que le Christkindlesmarkt de Nuremberg, l’un des marchés festifs les plus anciens et les plus historiques du pays.

Après que la pandémie de Covid ait volé deux saisons de vacances, les cabines au toit rouge et blanc, les odeurs riches et épicées de friandises et la joie du vin chaud sont de retour pour attirer les Nurembergers et les touristes sur une place centrale de la ville cette année encore. Selon les historiens de la ville, le marché se forme chaque année depuis au moins 1628 (avec des pauses pour la pandémie et pendant plusieurs années juste après la Seconde Guerre mondiale).