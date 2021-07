Aux Jeux olympiques, Cunha apparaît comme l’avenir potentiel du Brésil à l’avant ; L’Argentine éliminée mais déniche un potentiel au cœur de la défense

Matheus Cunha a démontré aux Jeux olympiques qu’il vaut le coup d’œil avec l’équipe senior du Brésil. AYAKA NAITO/AFP via Getty Images

Pour ceux qui ont suivi leur accumulation prolongée, il était clair que le Brésil avait commencé à perdre la Coupe du monde 1998 deux ans plus tôt aux Jeux olympiques d’Atlanta.

Fierté retrouvée après avoir remporté USA 94, confiance au volant d’une nouvelle génération très prometteuse, il était supposé au Brésil que l’équipe se dirigerait vers l’or olympique en 1996, puis se dirigerait vers la France. Mais malgré tous ses brillants scintillements, l’équipe n’a jamais entièrement convaincu à Atlanta, et ce n’était pas une surprise totale quand ils ont rejeté la demi-finale contre le Nigeria. Ils avaient semblé sans gouvernail, sans chef ; et donc, à la suite de la déception olympique, il y a eu un rappel pour le capitaine de 1994 Dunga.

Le Brésil se leurrait. Ils avaient vu lors de la Copa America 1995 que Dunga n’avait plus les jambes pour un tournoi majeur, mais psychologiquement, les Jeux olympiques les avaient emmenés dans un endroit où ils ne pourraient pas jouer sans lui. En France 98, ils se sont frayé un chemin jusqu’à la finale, souvent à la limite, puis ont montré que contre le nouveau prince Zinedine Zidane, ils ne pouvaient pas non plus jouer efficacement avec Dunga.

Depuis lors, le tournoi olympique est tombé du calendrier de la FIFA. Les clubs n’ont aucune obligation de libérer les joueurs. Cela donne à l’ensemble de la compétition une sensation aléatoire. Une compétition des moins de 23 ans (cette année des moins de 24 ans) avec l’option de trois joueurs plus âgés, aucune équipe n’est la plus forte, bien que certaines soient plus proches que d’autres. Cela dépend de la façon dont les équipes ont réussi à garantir la disponibilité de leurs meilleurs joueurs.

Cela dévalorise sûrement le titre. Les futurs médaillés d’or célébreront longuement et durement, comme c’est leur droit, mais pour le reste d’entre nous, l’aspect peut-être le plus intéressant – tout comme pour le Brésil en 1996 – est de savoir comment le tournoi pourrait avoir un impact sur les seniors. côté national.

Le héros du Brésil dans la phase de groupes de ces matchs a été l’attaquant d’Everton Richarlison, qui a inscrit cinq des sept buts marqués par l’équipe, mais son partenaire offensif Matheus Cunha est encore plus intéressant. Richarlison fait déjà partie de l’équipe senior du Brésil, Cunha ne l’est pas – mais devrait probablement l’être.

La Copa America a clairement indiqué que le Brésil n’avait pas résolu son problème de longue date à l’avant-centre. Cunha pourrait être la solution, car il propose quelque chose de différent.

L’attaque des seniors se construit autour de Neymar. La preuve de la Copa, c’est que la star du Paris Saint-Germain a cruellement besoin d’un avant-centre dos au but pour faire reculer la défense adverse et lui créer de l’espace devant la ligne défensive. Et Cunha du Hertha Berlin est longiligne, rapide, à deux pieds et polyvalent – ​​et surtout, compétent avec son dos au but. Il a été le meilleur buteur de la campagne de qualification olympique au début de l’année dernière, et il est peut-être surprenant qu’il n’ait pas déjà été promu dans l’équipe senior.

Cunha montre certainement sa valeur au Japon, même s’il a perdu quelques occasions et raté un penalty lors du premier match contre l’Allemagne. Mais il a ouvert son compte avec une jolie tête lors du dernier match de groupe contre l’Arabie saoudite, et la phase à élimination directe lui donne une plate-forme pour revendiquer sa participation à l’action au Qatar lors de la Coupe du monde à la fin de l’année prochaine.

Et cela commence avec le quart de finale de samedi contre l’Egypte. Cela aurait pu être l’Argentine, mais après une victoire, un nul et une défaite, les médaillés d’or de 2004 et 2008 tirent leur révérence en phase de groupes.

L’échec de l’Argentine était limité – éliminé à la différence de buts – mais pas tout à fait inattendu. Leur équipe était beaucoup moins expérimentée que celle du Brésil, avec le gardien de Cadix Jeremias Ledesma comme seul joueur trop âgé. Personne n’avait joué un match compétitif pour l’équipe senior, avec deux joueurs faisant de brèves apparitions lors d’un match amical – et aucun d’eux n’a été en mesure d’apporter une grande contribution. Le meneur de jeu de Brighton & Hove Albion Alexis MacAllister n’a jamais pu entrer dans l’action, tandis que l’avant-centre Adolfo Gaich a fait une figure lourde. Deux buts seulement en trois matchs racontent sa propre histoire, d’autant plus qu’ils ont tous deux été marqués à la maison après des coups de pied arrêtés.

L’équipe n’avait pas la qualité pour s’imposer, mais c’est justement cela qui a fait du tournoi un exercice intéressant.

L’Argentine a été éliminée du tournoi olympique masculin en phase de groupes après son match nul face à l’Espagne. Atsushi Tomura/Getty Images

Malgré sa victoire en Copa America, l’Argentine a encore des doutes sur les positions de défenseur central. Les Jeux olympiques ont ensuite été l’occasion de jeter un regard approfondi sur deux jeunes défenseurs qui ont été en marge de l’équipe senior: Nehuen Perez, 21 ans, de l’Atletico Madrid, et Facundo Medina, 22 ans, de Lens.

Ils ont passé du temps sous pression; lors du premier match contre l’Australie, lorsque l’Argentine a vu un joueur expulsé durement juste avant la mi-temps, et surtout lors du dernier match de groupe contre une équipe espagnole très forte. Ce dernier a terminé 1-1, l’Argentine creusant profondément pour marquer un égaliseur tardif, mais c’était une affaire unilatérale avec l’Espagne dictant le rythme et créant les occasions. Ils auraient pu marquer bien plus que le seul but inscrit par Dani Olmo et glissé à la maison par Mikel Merino.

C’était donc un vrai test pour Perez et Medina, et ils n’ont pas mal fait. La Médina trapue et au pied gauche était certainement impressionnante, montrant une bonne vitesse de récupération lorsque la ligne défensive a été percée.

Dans le contexte actuel du tournoi olympique de football, cela vaut la peine de rater une médaille mais de gagner un défenseur central.