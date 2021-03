Aux Golden Globes de cette année, il fallait (ne pas) être là

Avec les Golden Globe Awards 2021, il y a maintenant une autre façon dont les stars sont comme nous. Eux aussi, assis à la maison, boivent des téléconférences et subissent des problèmes techniques.

Immédiatement après que Laura Dern a annoncé que Daniel Kaluuya était le meilleur acteur de soutien au cinéma, le premier gagnant de la soirée est apparu à l’écran et a commencé à parler. Mais sa voix manquait. Les producteurs ont coupé et Dern s’est excusé. À la dernière seconde, Kaluuya réapparut, disant avec enthousiasme: «Tu me fais du sale! Est-ce que c’est allumé? »

Le fait de faire taire par inadvertance le lauréat noir du premier prix résumait deux défis de ces étranges et troublés Globes: les problèmes de production liés à la réalisation d’un spectacle au milieu d’une pandémie mortelle et les retombées du manque d’artistes noirs parmi les nominés et Black. journalistes parmi l’organisme de remise de prix, la Hollywood Foreign Press Association.

Les Globes ont géré le premier maladroitement mais avec un charme occasionnel. Il a géré la seconde de manière incomplète et encore plus maladroite.