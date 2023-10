Aux funérailles du garçon assassiné de Plainfield, la communauté musulmane exprime sa peur et sa colère – Shaw Local

Bridgeview — Les funérailles de Wadea Al-Fayoume, un garçon de Plainfield âgé de 6 ans qui a été poignardé à mort à son domicile le 14 octobre, ont eu lieu lundi après-midi à la Fondation de la Mosquée de Bridgeview.

« C’est le cœur lourd que nous reconnaissons cet acte de haine insensé, qui n’a sa place dans notre communauté ni dans aucune société », a déclaré la Fondation de la Mosquée dans un communiqué officiel.

Un corbillard transportant le corps de Wadea Al-Fayoume, 6 ans, quitte la Fondation de la Mosquée à Bridgeview après les funérailles, le lundi 16 octobre. Le garçon du canton de Plainfield a été assassiné samedi à son domicile. Sa mère a également été attaquée mais a survécu. La famille est musulmane et les procureurs accusent leur propriétaire du meurtre et de l’attaque comme crime de haine. (Photo de Jessie Molloy)

Wadea et sa mère, Hanaan Shahin, tous deux musulmans, ont été attaqués samedi matin dans la maison non constituée en société de Plainfield qu’ils louaient. Leur propriétaire, Joseph Czuba, 71 ans, est inculpé pour cette attaque, ce que les forces de l’ordre locales et fédérales qualifient de crime de haine.

L’attaque aurait été motivée par la foi musulmane de la famille en raison du conflit en cours au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas.

Wadea a été poignardé 26 fois avec un couteau de style militaire tandis que sa mère appelait le 911 depuis la salle de bain de la maison. Elle a été poignardée une douzaine de fois et reste hospitalisée dans un état critique.

Des milliers de personnes en deuil de la communauté musulmane de Chicago, certaines portant des drapeaux palestiniens, se sont rassemblées en masse vers la mosquée pour rendre hommage au garçon et dénoncer la haine anti-musulmane.

La mosquée peut accueillir 3 000 personnes et était pleine, de nombreuses personnes se rassemblant sur le trottoir à l’extérieur pendant le service.

Parmi les personnes assistant aux services à l’intérieur se trouvaient le maire de Chicago, Brandon Johnson, et le gouverneur JB Pritzker, qui ont salué la famille en privé pour exprimer leurs condoléances avant le service. Ils ont ensuite été rejoints par le secrétaire d’État Alexi Giannoulias, le lieutenant-gouverneur Juliana Stratton et plusieurs membres de la Chambre et du Sénat de l’Illinois.

Des représentants du bureau de Chicago du Conseil sur les relations islamiques américaines, qui soutient la famille, ont assisté aux services, notamment le directeur exécutif Ahmed Rehab.

« C’est un jour difficile dont nous espérions qu’il n’arriverait jamais. Comme on dit, les plus petits cercueils sont les plus lourds », a déclaré Rehab, qui a expliqué que Shahin n’avait pas pu assister aux funérailles de son fils en raison de ses propres blessures. « [She] ressentira la perte de Wadea plus que quiconque, mais elle est obligée de pleurer seule plutôt que dans les bras chaleureux de sa famille et de sa communauté en ce moment.

La communauté ne se sent pas en sécurité

UN campagne de financement participatif créé par Rehab et le CAIR a permis de récolter plus de 300 000 $ en une journée. Les fonds sont destinés à aider à couvrir les frais funéraires, les frais d’hôpital, le logement de Shahin et un mémorial pour Wadea.

La communauté musulmane de la banlieue de Chicago a été profondément secouée par cette attaque, que beaucoup attribuent à la représentation « déshumanisante » et « unilatérale » du conflit israélo-palestinien par les médias et les hommes politiques.

« Ce crime odieux n’a pas eu lieu en vase clos », a déclaré Oussama Jammal, membre du conseil d’administration de la Fondation Mosquée. « Les responsables publics et les médias agissent de manière irresponsable. »

La sénatrice d’État Meg Loughran Cappel, D-Shorewood, dont le district comprend Plainfield, a déclaré dimanche : « La haine qui a alimenté ce crime insensé est épouvantable. Je ne comprends pas comment quelqu’un pourrait faire du mal à un enfant et à sa mère chez lui en raison de sa race ou de sa religion. Mon cœur va à tous ceux qui connaissent et aiment cette famille.

Loughran Cappel a également déclaré que son bureau « fournirait un soutien à ceux qui en ont besoin » dans la communauté à la suite du crime.

Czuba serait devenu extrêmement intéressé par le conflit au Moyen-Orient ces derniers jours après l’attaque du Hamas contre des citoyens israéliens et aurait attaqué ses locataires pendant deux ans après avoir écouté une radio conservatrice, criant « Les musulmans doivent mourir » à Shahin avant de la poignarder, selon les procureurs du comté de Will. dit.

« Je suis Palestinien et je représente ici mon peuple. C’est le moins que je puisse faire », a déclaré Dalia Ali, qui travaille avec le Conseil des organisations islamiques du Grand Chicago. « Parfois, je ressens un sentiment de culpabilité en tant que Palestinien vivant confortablement ici en Amérique, mais la mort de Wadea m’a montré qu’il n’y a plus de réconfort pour les musulmans en Amérique ou dans le monde. C’est ignoble et cela nous touche trop près. J’ai le cœur brisé par la mort de Wadea et par tous les morts en Palestine, et je suis en colère contre la désinformation véhiculée par les médias sur mon peuple, qui essaie juste de survivre.»

« C’est malheureux qu’il faille quelque chose comme ça pour ouvrir les yeux des gens », a déclaré Layla Hedroug, une étudiante de 20 ans de l’Université Yale d’Oak Brook.

Bien qu’ils ne connaissent pas personnellement la famille de Wadea, Hedroug a déclaré qu’elle et sa famille étaient impliquées à la mosquée de Bridgeview et dans la communauté depuis des années.

« Nous n’avions pas besoin de les connaître personnellement pour que cela soit déchirant », a déclaré Hedrug. « Cela réaffirme que je ne peux pas me sentir en sécurité, même dans une communauté majoritairement musulmane, car les messages diffusés par les médias encouragent les gens à agir contre des choses qu’ils connaissent peu. »

Hedroug, qui étudie les affaires internationales à Yale, a déclaré qu’elle était rentrée quelques jours plus tôt de l’école pour les vacances d’automne parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité sur le campus en raison des sentiments anti-palestiniens exprimés par d’autres étudiants, notamment des messages menaçants écrits sur le dortoir. portes, que la direction de l’école a qualifiées de « sentiments politiques protégés ».

« En tant que mère, je suis dévastée et en tant qu’Américaine, je suis déçue », a déclaré Maaria Mozaffar, avocate de la Coalition civique musulmane. « Depuis une semaine, la communauté musulmane s’exprime, demandant aux gens de dire la vérité et de ne pas commettre les mêmes erreurs qu’après le 11 septembre. Des civils des deux côtés ont été pris pour cible dans ce conflit. Nous ne pouvons pas permettre cela ni permettre que cela soit célébré.

La Ligue anti-diffamation a publié en ligne sa réponse aux attaques dimanche après-midi : « Nous sommes dégoûtés et horrifiés qu’un garçon de 6 ans ait été assassiné et que sa mère ait été grièvement blessée #Plainfield, IL, prétendument parce qu’ils sont musulmans. Nous exprimons nos condoléances à la communauté musulmane et rejetons catégoriquement toute haine anti-musulmane.

« Nous sommes en train de contacter les dirigeants de la communauté musulmane de Plainfield et des communautés environnantes pour exprimer notre horreur et nos condoléances, offrir toute l’aide nécessaire et indiquer clairement que nous rejetons catégoriquement la haine anti-musulmane sous quelque forme que ce soit », selon l’ADL Midwest.

Le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, a fermement condamné lundi après-midi l’attaque.

« Le conflit au Moyen-Orient, les réactions négatives face à l’afflux récent de migrants et l’intensification des tensions raciales et religieuses globales ont conduit à une augmentation des crimes haineux dans notre État, comme en témoigne l’horrible meurtre survenu à Plainfield ce week-end. « , a déclaré Raoul dans une déclaration écrite. « Une violence et une haine aussi impensables n’ont pas leur place dans l’Illinois, et nous devons être unis pour condamner tous les actes de haine et d’intolérance.

« À la lumière de ces menaces, j’aimerais rappeler aux résidents les ressources offertes par mon bureau, à la fois pour lutter contre les crimes haineux et pour venir en aide aux victimes par l’intermédiaire de notre Programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels. J’exhorte tous les résidents de l’Illinois à signaler les crimes haineux et la discrimination aux forces de l’ordre locales et au Bureau des droits civils de mon bureau.