Aux funérailles d’Ivana Trump, un cercueil doré et les services secrets

Mais ils comprenaient Paolo Zampolli, l’ancien agent de mannequinat que M. Trump a nommé au conseil d’administration du John F. Kennedy Center for the Performing Arts; Dennis Basso, le créateur de mode dont les créations de fourrure à haute intensité étaient préférées par Mme Trump ; Couri Hay, le publiciste et chroniqueur de potins; et Jeanine Pirro, la présentatrice de droite.

Près du pupitre se trouvait un panneau d’affichage de Mme Trump sur la couverture de Vanity Fair en 1992, au-dessus du titre “Ivana Be a Star”. L’une des oratrices nommera plus tard tous les autres magazines dont elle a fait la couverture, parmi lesquels Town & Country et Vogue. Mais Mme Trump vivait une vie de plus en plus solitaire au cours de ses dernières années, selon Marc Bouwer, un créateur qui l’a habillée pendant de nombreuses années et qui était également assis à l’arrière, vêtu d’un costume noir, sans chemise et d’un collier de bijoux fantaisie scintillant. qu’il pensait que Mme Trump aurait aimé; elle était une partisane sans vergogne de l’association de faux bijoux avec des vêtements très chers.

“Elle avait été isolée”, a poursuivi M. Bouwer, dans une brève interview à l’église. “Il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse”, a-t-il dit, avant de refuser de donner plus de détails.

Dorothy Curry, l’ancienne nounou d’Ivanka, Donald Jr. et Eric, était peut-être l’oratrice la plus frappante. Dans son discours de deux minutes, elle a fait allusion à cet isolement, racontant comment elle avait été proche de Mme Trump au printemps et à l’été de sa vie, après quoi a suivi un automne et un “hiver inévitable” de “roses qui meurent” alors qu’elle le champ de rêve de l’ancien employeur est devenu un «marécage en train de couler» de «parasites» qui l’avaient maintenue «à flot» avec «des rêves et des stratagèmes illicites».

“Ivana, nous vous avons tendu la main à de très nombreuses reprises, mais de toute évidence, nous ne sommes pas allés assez loin”, a-t-elle déclaré. “Nous avons tous fondamentalement lâché prise et laissé Dieu, et maintenant vous êtes totalement entre les mains de Dieu.”