Aux funérailles de la reine Elizabeth II, une araignée surprise vole la vedette

Des membres de la famille royale du monde entier étaient présents Funérailles nationales de la reine Elizabeth II lundi, comme l’a fait l’actrice Sandra Oh et l’animatrice Bear Grylls. Mais un participant surprise n’était ni invité ni célèbre : une petite araignée a été repérée en train de ramper sur le cercueil de la reine, et naturellement, les médias sociaux l’ont prise à cœur.

L’araignée a choisi un endroit bien en vue pour se montrer. On l’a vu ramper sur une note du fils aîné de la reine, le roi Charles III, qui se lit “en mémoire aimante et dévouée. Charles R.” (“R” est le latin pour Rex, ce qui signifie “roi”.) La couronne impériale de l’État est à quelques centimètres du chemin de l’araignée. Et puisque l’arachnide s’est rapidement enfui, qui sait où il se trouve maintenant ? Il aurait pu élire domicile dans la couronne elle-même.

Une personne l’a surnommée “l’araignée la plus célèbre du monde en ce moment”.

Un autre a théorisé à quel point la petite araignée a dû être confuse en écrivant : « Imaginez que vous êtes une araignée dans le jardin et que vous vous endormez dans une rose rose. Lorsque vous vous réveillez, vous étirez toutes vos petites jambes et réalisez que vous êtes soudainement nu dans l’abbaye de Westminster, sur le cercueil de la reine devant les dirigeants mondiaux et des milliards de personnes.”

Imaginez que vous êtes une araignée dans le jardin et que vous vous endormez dans une rose rose.

Au réveil, vous vous dégourdissez toutes vos petites jambes et réalisez que vous êtes soudainement nu dans l’Abbaye de Westminster, au-dessus du cercueil de la Reine devant les dirigeants mondiaux et des milliards de personnes 🕷️#queensfuneral pic.twitter.com/ARNc9s4y8O — Fiona Adorno🌻 (@FionaAdorno) 19 septembre 2022

C’est le moment de l’année. J’imagine que l’Abbaye en est pleine. Gentil d’Araignée à déposer pour rendre hommage à La Reine 👑 — MANUΞL VΞLASQUΞZ ☬ (@hecxtreme) 19 septembre 2022

Bien que les funérailles aient été, bien sûr, un événement sérieux et solennel, l’araignée a inspiré certains à faire des blagues. Dit une personne, “tout cela fait partie de la couverture Web sans fin.”

tout cela fait partie de la couverture Web sans fin — Dame Carol Voldermort 🇺🇦 (@carolvolders) 19 septembre 2022

D’autres ont utilisé l’araignée pour souligner la longueur de la couverture des funérailles par rapport au temps passé sur les grands événements d’actualité.

Une personne a écrit : “Puerto Rico : **n’a ni électricité ni eau potable** Tous les réseaux d’information par câble : ‘C’était ça ?… oui, je crois qu’une araignée vient de ramper sur le cercueil de la reine.'”

Porto Rico : **n’a ni électricité ni eau potable** Toutes les chaînes d’information câblées : “C’était ?…. oui, je crois qu’une araignée vient de ramper sur le cercueil de la reine” – Laura Bassett (@LEBassett) 19 septembre 2022

S’il existe un moyen de transporter les corgis de la reine à Porto Rico, les réseaux d’information par câble rendront compte de l’impact de l’ouragan. – Art Martin (@gartmartin9) 19 septembre 2022

Naturellement, l’araignée a maintenant au moins un compte Twitteravec plus de 160 abonnés à ce jour.

“Pour ceux qui se demandent, je ne suis qu’une petite araignée de jardin / une sorte de tisserand d’orbes”, a écrit la personne derrière le compte TheRoyalSpider. “J’espère que ça aide ! Avoir une petite crise d’identité avec toute la célébrité…”

Reine Elizabeth II décédé le 8 septembre à 96 ans après avoir régné pendant 70 ans. Elle sera enterrée dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, à côté de son défunt mari, le prince Philip, décédé l’année dernière à l’âge de 99 ans.