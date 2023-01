Aux femmes fortes et à la plus forte de toutes, la reine

C’était l’année où les femmes se sont battues pour la liberté, ont fait d’énormes progrès dans la science et ont ramené le football à la maison.

Mais c’était aussi l’année où nous avons dit au revoir à notre monarque unique, l’une des matriarches les plus puissantes de l’histoire.

Il ne fait aucun doute que 2022 a été dominée par la mort de notre merveilleuse reine.

Au cours de son règne de 70 ans, le leadership calme et sage d’Elizabeth a maintenu la Grande-Bretagne sur une quille équilibrée et a consolidé notre place dans l’ordre mondial. C’était une légende qui a mis le devoir avant tout, même sa propre famille, jusqu’au bout.

Et pourtant, alors que QEII était clairement la femme non seulement de l’année dernière, mais de CHAQUE année, 2022 ne manquait pas de modèles féminins inspirants.

Deux en particulier se sont intensifiés en période de deuil national et ont frappé le sol royal.

Comme plusieurs, j’avais des doutes sur Camilla, mais au fil des ans, sa passion pour les causes importantes, son approche sans fard et sa bonne humeur pétillante m’ont conquis.

Lors de son premier événement à Buckingham Palace en tant que reine consort, elle a souligné la violence domestique, une croisade qui me tient à cœur.

Et elle n’a pas mâché ses mots, mettant en garde contre une “pandémie mondiale de violence contre les femmes” et appelant à la fin de ces “crimes odieux”.

La famille royale peut également se réjouir du bon départ de notre nouvelle princesse de Galles.

Kate a dédié son service de chants de Noël Ensemble à la défunte reine, ignorant les plaintes incessantes de la branche Netflix de la famille pour célébrer les valeurs de Sa Majesté de «gentillesse, compassion et soutien aux autres».

Quelle différence avec sa belle-sœur obsédée par elle-même, Meghan, qui profite toujours de vieux griefs et fouette son sentiment de victime pour tout ce que cela vaut. . . environ 100 millions de dollars au dernier décompte.

De toute évidence, 2023 va être une grande année pour Kate alors qu’elle s’installe dans les chaussures qui se sont avérées si inconfortables pour la princesse Diana.

Mais en la regardant guider ses jeunes pleins d’entrain à travers les défis du bain de foule du jour de Noël de Sandringham, j’ai senti que l’avenir de la famille royale était assuré.

Elle fait honneur à William, mais n’essaie jamais de l’éclipser, et ses compétences parentales détendues ont produit ce qui ressemble à trois enfants extrêmement équilibrés et heureux.

Et que diriez-vous de l’éthique de travail féroce du professeur Dame Sarah Gilbert?

Si quelqu’un pouvait se permettre de se reposer sur ses lauriers, c’est l’architecte du vaccin Oxford AstraZeneca Covid. Après le déclenchement de la pandémie, son équipe était prête à commencer les essais cliniques en seulement 65 jours.

En 2021, elle a été nommée Dame, a reçu une standing ovation à Wimbledon et est devenue le modèle de la chercheuse Barbie.

Travail fait, pourrait-on penser. Même pas un peu. L’année dernière, le professeur Gilbert s’est occupé de cibler les «agents pathogènes prioritaires» – des maladies connues qui pourraient être les pandémies du futur.

Ils comprennent : Mers (qui est un autre coronavirus), Lassa, Ebola, la dengue et la peste. Des vaccins contre eux sauveraient plusieurs milliers de vies et la professeure et son équipe sont sur l’affaire. Quelle femme brillamment inspirante.

Bien sûr, l’année dernière a également livré toute une équipe de football de femmes inspirantes sous la forme des Lionnes d’Angleterre.

Elles ont remporté l’Euro en battant l’Allemagne 2-1 à Wembley, démontrant à toute une génération de filles que le ciel est la limite en matière de gloire sportive.

Un public reconnaissant a élu Beth Mead, attaquante et meilleure buteuse d’Angleterre et d’Arsenal, en tant que personnalité sportive de l’année 2022 de la BBC.

Brillamment inspirant

Pas étonnant qu’avec la capitaine des Lionnes Leah Williamson, elle soit récemment arrivée en tête d’une liste de modèles féminins.

Et j’étais heureux de voir son travail récompensé par un OBE dans la liste des honneurs du Nouvel An, tandis que ses coéquipières Beth, Lucy Bronze et Ellen White ont toutes reçu des MBE.

Et cette année, nous attendons avec impatience la Coupe du monde féminine, une chance pour notre équipe de la ramener enfin à la maison.

Mais une partie de ce crédit doit revenir à la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman. Les Lionnes n’ont pas perdu un seul match depuis leur prise en charge en septembre 2021.

Sarina se concentre courageusement plus sur le fait de bien jouer et l’esprit d’équipe que sur la victoire. Elle a déclaré récemment : « Bien sûr, nous voulons battre tous les records, mais battre un record ne dit pas ce que vous devez faire. . . Comment restons-nous solidaires en équipe ?

“Je crois que c’est là que ça commence. Pour le moment, ça marche très bien et ils se sentent vraiment à l’aise. Vous pouvez le voir parce que nous nous amusons – et gagner aide.”

Peut-être devrions-nous tous nous inspirer du livre de Sarina.

Un courage différent a été démontré par l’indomptable Olena Zelenska. Lorsqu’elle est devenue la première dame d’Ukraine en 2019, son objectif principal était d’améliorer les repas scolaires du pays.

Moins de trois ans plus tard, alors que les troupes russes affluaient, elle a été nommée cible n°2 du belliciste russe Vladimir Poutine, juste derrière son mari Volodymyr, président de l’Ukraine.

Pourtant, plutôt que de se recroqueviller dans un bunker avec ses enfants, elle a fait le tour du monde pour recueillir le soutien à la lutte pour la survie de l’Ukraine, tout en remontant le moral chez elle.

Une autre femme qui a refusé de se recroqueviller, cette fois face à la mort, était l’incroyablement courageuse Dame Deborah James, décédée à l’âge de 40 ans en juin, cinq ans après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’intestin de stade 4.

Tout en luttant contre une maladie avec des symptômes pénibles et embarrassants que la plupart d’entre nous voudraient garder pour nous, elle a utilisé ses compétences en tant que diffuseur pour tout diffuser, sensibiliser et donner à d’autres patients la chance de vivre qu’elle n’a jamais eue.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui a enduré six ans dans une prison iranienne pour le « crime » d’être un pion politique pratique dans les jeux de pouvoir du régime répugnant avec le gouvernement britannique, a également été une source d’inspiration à sa manière.

Je me suis souvenu de son épreuve quand je l’ai entendue dire à l’as de tennis Andy Murray comment le voir gagner Wimbledon en 2016, alors qu’il était en isolement cellulaire dans la célèbre prison d’Evin à Téhéran, lui a donné de la joie dans ses heures les plus sombres.

Repousser les limites

Libérée en mars 2022, elle continue de faire campagne contre la brutale répression du régime contre les droits des femmes.

Le sort des jeunes manifestants iraniens contre les règles religieuses strictes et des filles afghanes, désormais privées de toute éducation sauf la plus élémentaire, montre clairement que le progrès ne peut jamais être tenu pour acquis.

Même dans l’Occident libéral, ce n’est toujours pas une période facile pour être jeune et femme.

Nous avons plus que jamais besoin de modèles en ce moment, et mon choix est Billie Eilish, chanteuse lauréate d’un Grammy. Elle n’utilise pas seulement la musique pour repousser les limites – comme avec son single Your Power, appelant les agresseurs qui exploitent les filles mineures, ou All The Good Girls Go To Hell, une chanson sur le changement climatique.

Elle a également parlé ouvertement de son image corporelle, de son combat contre la dépression et de sa vie avec le syndrome de Gilles de la Tourette.

L’année dernière, en tant que plus jeune tête d’affiche solo de Glastonbury à 20 ans, elle a utilisé la plate-forme pour protester contre la décision de la Cour suprême des États-Unis de mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement.

Je ne doute pas que 2023 nous apportera une nouvelle génération de femmes inspirantes, et j’espère juste que j’aurai la chance d’écrire sur d’autres d’entre elles.

En attendant, je citerai le slogan de mon t-shirt préféré : « Voici les femmes fortes. Puissions-nous les connaître. Puissions-nous être eux. Puissions-nous les élever.