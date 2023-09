Aux États-Unis, un vol a chuté de 28 000 pieds en 10 minutes, puis a inversé sa trajectoire

Un vol d’United Airlines a plongé de 28 000 pieds en 10 minutes et a changé de cap pour retourner au New Jersey, selon un rapport publié dans Poste de New York. Le vol 510 était en route de Newark à Rome mercredi lorsqu’il a rencontré un problème de pression dans la cabine. Un porte-parole de United a déclaré au Post qu’il y avait 270 passagers et 14 membres d’équipage à bord de l’avion Boeing 777. Cela survient quelques mois après qu’un autre vol d’United Airlines a soudainement perdu de l’altitude peu après le décollage de Maui.

Citant les données FlightAware, Poste de New York a déclaré dans son rapport que le vol Newark-Rome avait décollé de l’aéroport international Newark Liberty à 20h37 (heure locale) et avait atterri à l’aéroport à 00h27.

La compagnie aérienne a publié un communiqué dans lequel elle indique que l’avion est retourné à Newark « pour faire face à une éventuelle perte de pression dans la cabine ».

« Le vol a atterri en toute sécurité et il n’y a jamais eu de perte de pression dans la cabine », a ajouté le porte-parole de la compagnie aérienne.

La Federal Aviation Administration (FAA) a également reconnu le « problème de pressurisation », ajoutant qu’il avait amené le pilote à faire marche arrière.

Mais au moment où la commutation s’est produite, l’avion a chuté d’environ 28 000 pieds en seulement 10 minutes.

Les passagers ont été hébergés dans un autre avion et ont atteint leur destination, a indiqué United Airlines.

En décembre de l’année dernière, le vol UA1722 d’United Airlines a décollé de l’aéroport Kahului de Maui, à destination de San Francisco, lorsqu’il a rencontré des problèmes à seulement 2 200 pieds d’altitude.

L’indépendant a déclaré qu’après avoir atteint cette altitude, le Boeing 777-200 a plongé profondément à une vitesse de 8 600 pieds par minute, descendant jusqu’à seulement 775 pieds au-dessus du niveau de la mer.