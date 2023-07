Aux États-Unis, un homme d’origine indienne emprisonné pour avoir tué 3 adolescents qui "farce" Lui

Un homme de 45 ans d’origine indienne a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à la suite de sa condamnation pour meurtre pour avoir délibérément enfoncé sa voiture dans un véhicule qui a tué trois garçons de 16 ans et gravement blessé trois autres adolescents après les jeunes lui ont fait une farce « sonnette » en 2020.

Anurag Chandra, de Californie, a été reconnu coupable en avril de trois chefs de meurtre, de trois chefs de tentative de meurtre et d’une allégation de circonstances particulières de meurtres multiples.

Il n’avait fallu que trois heures au jury du comté de Riverside pour rendre des verdicts de culpabilité contre Chandra, a déclaré un communiqué de presse du 14 juillet du bureau du procureur de district.

L’enquête a révélé que Chandra avait délibérément écrasé sa voiture dans le véhicule transportant les jeunes.

L’accident mortel s’est produit dans la nuit du 19 janvier 2020, sur Temescal Canyon Road.

Les six adolescents se trouvaient dans une voiture Toyota Prius 2002 qui a été forcée de quitter la route par Chandra, ce qui a fait que la voiture a percuté un arbre du côté est de la chaussée.

Chandra a quitté les lieux de l’accident et est rentré chez lui sans rapporter ce qui s’est passé.

Daniel Hawkins, Jacob Ivascu et Drake Ruiz, tous les 16 ans, ont été tués. Le conducteur de la Prius, âgé de 18 ans, ainsi que deux autres garçons âgés de 13 et 14 ans, ont été blessés mais ont survécu.

Le communiqué indiquait que les garçons avaient une soirée pyjama et ont finalement osé l’un des amis de faire un « fossé de sonnette », alors ils se sont rendus dans une maison voisine, selon une enquête de la California Highway Patrol.

Une fois sur place, l’un des garçons a sonné à la porte d’une maison située sur Modjeska Summit Road et a couru jusqu’à sa voiture.

Chandra, qui vivait à la maison, a poursuivi le véhicule des garçons dans sa propre voiture.

Alors que Chandra poursuivait les victimes, il a heurté la Prius par l’arrière et a balayé leur véhicule jusqu’à ce qu’ils soient forcés de s’arrêter.

Les garçons ont fait demi-tour pour s’échapper, cependant, Chandra a poursuivi sa poursuite.

En fin de compte, alors que les deux véhicules approchaient de Squaw Mountain Road, Chandra a augmenté sa vitesse à 99 mph, puis a intentionnellement enfoncé sa voiture à l’arrière de la Prius, la faisant dévier de la route et dans un arbre.

Dans une affaire distincte, Chandra a également plaidé coupable à des accusations de délit de batterie conjugale et de mise en danger d’enfants et a reçu un crédit pour le temps déjà purgé.

Chandra est détenu au centre de détention Robert Presley à Riverside depuis son arrestation le 20 janvier 2020, dans le cadre de l’affaire d’homicide.

« La vie d’innombrables familles ne sera plus jamais la même à cause de la colère, de l’insensibilité et de la conduite scandaleuse d’un homme, et je suis reconnaissant au juge Navarro d’avoir imposé la peine maximale dans cette affaire », a déclaré le procureur de district Mike Hestrin.

